Le CDC encourage les gens à porter des masques pour empêcher la propagation de Covid, grippe, RSV

Les Centers for Disease Control Prevention ont encouragé lundi les gens à porter des masques pour aider à réduire la propagation des maladies respiratoires cette saison alors que Covid, la grippe et le VRS circulent en même temps.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, lors d’un appel avec des journalistes, a déclaré que le port d’un masque est l’une des nombreuses précautions quotidiennes que les gens peuvent prendre pour réduire leurs risques d’attraper ou de propager un virus respiratoire pendant la saison chargée des fêtes.

“Nous vous encourageons également à porter un masque de haute qualité et bien ajusté pour prévenir la propagation des maladies respiratoires”, a déclaré Walensky, en particulier pour les personnes vivant dans des zones à haut niveau de transmission de Covid.

Le directeur du CDC a déclaré que l’agence envisageait d’étendre son système de niveaux communautaires Covid pour inclure d’autres virus respiratoires tels que la grippe. Le système est à la base du moment où le CDC conseille au public de porter des masques. Mais Walensky a encouragé le public à prendre des mesures proactives.

“Il n’est pas nécessaire d’attendre l’action du CDC pour mettre un masque”, a déclaré Walensky. « Nous encouragerions toutes ces mesures préventives – lavage des mains, rester à la maison lorsque vous êtes malade, masquage, ventilation accrue – pendant la saison des virus respiratoires, mais surtout dans les zones où les niveaux communautaires de Covid-19 sont élevés. »

Environ 5% de la population américaine vit dans des comtés où le CDC recommande officiellement les masques en raison des niveaux élevés de Covid. Le CDC continue de recommander le port du masque à toute personne voyageant en avion, en train, en bus ou par d’autres moyens de transport en commun, a déclaré Walensky.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui courent un risque accru de maladie grave devraient également envisager de porter un masque, a déclaré le directeur du CDC.

Walensky a fortement encouragé toutes les personnes éligibles à recevoir leur vaccin contre la grippe et leur rappel Covid. La couverture vaccinale contre la grippe est à la traîne pour les groupes à risque – les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées à risque – par rapport à l’année dernière, a déclaré le directeur du CDC. Il n’existe pas de vaccin contre le VRS.

La grippe est arrivée tôt et a durement frappé les États-Unis avec des hospitalisations à un sommet d’une décennie pour cette période de l’année. Plus de 8,7 millions de personnes sont tombées malades, 78 000 ont été hospitalisées et 4 500 personnes sont décédées de la grippe jusqu’à présent cette saison, selon les données du CDC. Plus de 19 000 personnes ont été hospitalisées pour la grippe au cours de la semaine se terminant le 26 novembre, soit près du double de la semaine précédente.

Les personnes hospitalisées avec Covid ont également augmenté de 27% au cours de la semaine se terminant le 2 décembre, selon les données du CDC. Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, a également hospitalisé des enfants à un taux plus élevé que les années précédentes. Walensky a déclaré que le RSV semble avoir atteint un sommet dans le sud-est et pourrait se stabiliser dans le centre de l’Atlantique.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.