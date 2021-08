Le CDC émettra une nouvelle interdiction d’expulsion effective jusqu’au 3 octobre, selon une source

Les Centers for Disease Control and Prevention devraient annoncer mardi un nouveau moratoire fédéral sur les expulsions, selon une source proche du dossier.

L’interdiction d’expulsion visera les régions du pays connaissant des niveaux élevés d’infections à coronavirus. La protection durera 60 jours jusqu’au 3 octobre et pourrait couvrir environ 90 % des locataires.

L’interdiction d’expulsion initiale du CDC, qui était en vigueur depuis septembre 2020, a expiré le 31 juillet.

Plus de Personal Finance :

Ce qu’il faudrait pour que l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants soit permanent

Alors que les femmes se retirent du marché du travail, ce que cela signifie pour les prestations de sécurité sociale

Où placer votre épargne d’urgence dans un contexte de hausse de l’inflation

Pourtant, plus de 11 millions d’Américains restent en retard sur leur loyer, et la pandémie de coronavirus continue de se propager. La recherche a montré que les expulsions entraînent une augmentation des cas de virus et des décès.

La Maison Blanche avait précédemment déclaré qu’elle ne pouvait pas prolonger à nouveau l’interdiction d’expulsion après que la Cour suprême a statué en juin que la politique ne pouvait être renouvelée que par voie législative.

On ne sait pas comment le tribunal réagira à ce nouveau moratoire, mais il pourrait au moins donner aux États et aux villes plus de temps pour distribuer les 45 milliards de dollars d’aide au loyer alloués par le Congrès. À peine 3 milliards de dollars de cet argent avaient atteint les ménages à la fin du mois de juin.