Le CDC émet un nouveau moratoire sur les expulsions américaines pour contourner l’interdiction de la Cour suprême sur le précédent – ​​RT USA News

Dans un geste que le président Joe Biden a admis qu’il pourrait s’agir d’un contournement de la Constitution américaine, l’autorité fédérale de la santé a imposé un nouveau moratoire de 60 jours sur les expulsions, sous les applaudissements des démocrates qui n’ont pas réussi à l’adopter au Congrès.

Annoncée mardi après-midi, la nouvelle mesure interdit les expulsions dans les comtés à taux élevé de transmission de Covid-19 – les mêmes comtés où les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) obligent actuellement même les Américains vaccinés à porter des masques faciaux – et couvre environ 90 % de locataires aux États-Unis. Il devrait durer 60 jours.

Avant même que le CDC ne l’ait officialisé, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-New York) a annoncé les détails dans un e-mail aux journalistes. Il a crédité la députée Cori Bush (D-Missouri), qui campe sur les marches du Capitole depuis samedi dans un coup publicitaire destiné à attirer l’attention sur la question.

Bush, une militante de Black Lives Matter de Saint-Louis qui a été élue pour son premier mandat en novembre, a lancé sa manifestation après l’ajournement de la Chambre des représentants vendredi dernier sans voter sur un projet de loi de moratoire. La présidente Nancy Pelosi (D-Californie) a tenté de blâmer les républicains pour avoir empêché la majorité démocrate d’adopter un projet de loi à la Chambre.





Mardi matin, Bush a soutenu que la Maison Blanche devrait défier la Cour suprême – qui a jugé le moratoire original du CDC inconstitutionnel – et imposer une autre interdiction, même si elle est annulée plus tard.

Lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée, le président Biden a admis que c’était précisément ce que son administration faisait, affirmant qu’il n’avait pas ordonné au CDC quoi faire, mais avait consulté des spécialistes de la constitution pour voir ce qui était possible.

Le moratoire existant était clairement inconstitutionnel et ne pouvait pas être prolongé, a déclaré Biden, mais a fait valoir qu’un nouveau moratoire devrait être plaidé à partir de zéro, ce qui donnerait à son administration le temps de débourser les milliards d’aide destinés aux locataires et aux propriétaires.

L’argument de Biden a attiré l’attention du constitutionnaliste Jonathan Turley, qui l’a décrit comme « étonnant. »

… Ce qui était étonnant, c’est que Biden a reconnu que c’était toujours probablement inconstitutionnel, mais qu’ils pourraient l’attacher aux tribunaux pour obtenir l’argent dans l’intervalle… – Jonathan Turley (@JonathanTurley) 3 août 2021

« Le président a expressément reconnu qu’ils chercheraient un programme probablement inconstitutionnel dans l’espoir de retirer de l’argent avant que le tribunal ne tue le programme », a-t-il ajouté. Turley a écrit sur Twitter.

Pendant ce temps, la représentante Bush effectuait un tour de victoire, affirmant son action « montagnes déplacées » et se réjouir des éloges de ses collègues législateurs – y compris Pelosi elle-même, qui a loué le « action puissante » et dit « Tous les démocrates savent que l’inaction n’est pas une option. »

Une autre démocrate de haut rang, la députée Maxine Waters (D-Californie) avait exhorté lundi le CDC à ignorer simplement la Cour suprême et à prolonger l’ancienne interdiction.

« Qui va les arrêter ? Qui va les pénaliser ? Il n’y a aucune décision officielle disant qu’ils ne peuvent pas prolonger ce moratoire », Eaux tweeté, ajouter, « avoir du coeur! Fais-le! »

