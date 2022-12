Le CDC élargit les graphiques d’IMC pour les enfants en surpoids sévères

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié jeudi de nouveaux graphiques d’indice de masse corporelle pour les enfants en réponse à la crise croissante de l’obésité aux États-Unis

Le précédent tableau de l’IMC pour les enfants de 2 à 19 ans, publié en 2000, est basé sur des données de 1963 à 1980, mais l’obésité et l’obésité sévère chez les enfants ont considérablement augmenté depuis les années 80. Plus de 4,5 millions d’enfants et d’adolescents souffraient d’obésité sévère en 2018, selon le CDC.

L’IMC est calculé à l’aide d’un formule mathématique qui mesure la graisse corporelle, généralement en divisant la taille d’un individu par son poids. Pour adultes, un IMC sain va de 18,5 à 24,9, ou 111 livres. à environ 150 livres. pour quelqu’un qui mesure 5’5″. À 5’10”, un IMC sain se situe entre 129 livres. et 175 livres. Pour les adultes de 20 ans et plus, un IMC de 30 et plus est considéré comme obèse.

Les graphiques précédents pour les enfants n’allaient pas au-delà d’un IMC de 37. nouveaux graphiques s’étend à un IMC de 60 et mesure s’il s’inscrit dans des paramètres sains basés sur un centile mesuré par rapport à d’autres enfants du même âge et du même sexe.

“Avant la publication d’aujourd’hui, les courbes de croissance ne s’étendaient pas suffisamment haut pour tracer l’IMC pour le nombre croissant d’enfants souffrant d’obésité sévère”, a déclaré le Dr Karen Hacker, directrice du Centre national de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé du CDC.

L’IMC pour les enfants jusqu’à 20 ans varie selon l’âge et le sexe. Selon les nouvelles directives, un IMC sain pour les enfants peut aller d’environ 13 à environ 17 pour une fille ou un garçon de 6 ans à une gamme allant jusqu’à environ 18 à environ 26 pour un jeune de 20 ans. femme.

Les tableaux étendus aideront les prestataires de soins de santé à travailler avec les familles pour traiter les enfants souffrant d’obésité, a déclaré Hacker. Les graphiques d’IMC de 2000 seront toujours utilisés pour les enfants qui ne sont pas obèses, selon le CDC.

L’obésité a considérablement augmenté chez les enfants au cours des 40 dernières années. Au cours de la période de quatre ans se terminant en 1980, 5,5 % des enfants âgés de 2 à 19 ans étaient obèses et 1,3 % étaient gravement obèses. En 2018, 19,3 % des enfants étaient obèses et 6,1 % étaient gravement obèses, selon le Centre national des statistiques de la santé.

L’obésité chez les enfants est définie comme un IMC supérieur à 95% des enfants du même âge et du même sexe, selon le CDC. L’obésité sévère est un IMC supérieur de 120 % au 95e centile.

Bien que l’IMC des enfants soit calculé selon la même formule que celle des adultes, un poids santé est mesuré par rapport aux autres enfants du même âge et du même sexe. En effet, la taille et le poids des enfants peuvent varier considérablement à mesure qu’ils grandissent.