Le CDC donne son feu vert au vaccin contre le RSV pour les nourrissons : injections

basculer la légende Institut national des allergies et des maladies infectieuses,/AP

Lors d’un vote presque unanime, les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé un nouveau vaccin pour protéger les nourrissons contre le virus respiratoire syncytial, ou RSV, en vaccinant les femmes enceintes.

Le vaccin – nommé Abryvso et fabriqué par Pfizer – est administré au cours du troisième trimestre pour protéger les nouveau-nés des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS au cours de leurs six premiers mois de vie.

« Tout au long de ma carrière, le VRS a été une maladie difficile car il n’y avait aucune option [for prevention]. Aujourd’hui est donc une journée passionnante », a déclaré Dr Katherine Poehlingmembre votant du comité et professeur de pédiatrie à la Wake Forest School of Medicine, « Je pense que cela améliorera le bien-être de nombreuses familles à travers notre pays. »

Le Dr Mandy Cohen, la directrice du CDC, a rapidement soutenu les recommandations du panel – soutenues par un vote de 11 contre 1. « C’est un autre nouvel outil que nous pouvons utiliser cet automne et cet hiver pour aider à protéger des vies », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « J’encourage les parents à discuter avec leur médecin de la façon de protéger leurs tout-petits contre les maladies graves causées par le VRS. »

Le VRS est la principale cause d’hospitalisation des nourrissons aux États-Unis

Chaque année, le virus est associé à quelque 1,5 million de visites médicales, 60 000 à 80 000 hospitalisations et jusqu’à 300 décès d’enfants de moins de 5 ans. Le risque le plus élevé concerne les bébés au cours de leur première saison du VRS, lorsque leur système immunitaire naissant est le plus vulnérable.

Dans la majeure partie du pays, le vaccin sera recommandé aux personnes dont le troisième trimestre coïncide avec une poussée automnale du VRS. Dans les endroits où la saison du VRS diffère – comme l’Alaska ou les États et territoires au climat tropical – les responsables de la santé peuvent proposer d’autres recommandations.

Les recommandations du comité consultatif du CDC suivent les paramètres fixés par l’approbation du vaccin par la FDA le mois dernier pour les personnes enceintes, limitant son utilisation à celles qui ont entre 32 et 36 semaines de gestation. Ce timing rend probable que le bébé naisse avec des anticorps protecteurs, tout en réduisant le risque de naissance prématurée.

La FDA a initialement approuvé Abryvso en mai pour les adultes de plus de 60 ans, qui risquent également de tomber gravement malades à cause du VRS.

Deux nouvelles options pour les bébés – choisissez l’une ou l’autre

Cet automne marque l’arrivée de deux nouvelles interventions médicales pour prévenir le VRS chez les bébés : le vaccin Pfizer, administré aux femmes en fin de grossesse, et le nirsevimab, un anticorps monoclonal de Sanofi et AstraZeneca, pour la plupart des nourrissons de moins de huit mois au moment où ils entrent dans leur première grossesse. Saison du VRS.

La protection qu’ils offrent est considérée comme redondante, donc pour la plupart des bébés, le choix devrait être l’un ou l’autre – pas les deux, ont déclaré les conseillers du CDC.

Chaque option est considérée comme sûre et leur efficacité est la même, bien qu’aucune étude ne les ait comparées directement.

Selon les données des fabricants de médicaments, une dose de nirsevimab – commercialisé sous le nom de Beyfortus – réduit de 70 à 75 % le risque de visites médicales liées au VRS chez les bébés pendant au moins cinq mois. Le vaccin pour les femmes enceintes a réduit le risque de VRS grave chez leurs nourrissons de 82 % au cours de leurs trois premiers mois de vie et de 70 % au cours des six premiers mois.

Lors de la réunion de vendredi, la commission s’est penchée sur la difficulté de transmettre des messages clairs aux femmes enceintes, qui disposent désormais de multiples options de protection qui se présentent sous différentes formes – une injection pour la mère ou l’enfant – à des moments différents, et qui sont payantes. à travers différents mécanismes.

« La complexité réside dans le fait que la mère et le prestataire de soins de santé ont désormais des options », a déclaré le Dr. Pablo Sánchezprofesseur de pédiatrie à l’Ohio State University, « Mais je n’aurais pas pu imaginer de meilleures options pour nos nourrissons et nos enfants. »

Le CDC prévoit que 50 % des personnes éligibles se feront vacciner – un membre du comité Dr Sarah Longprofesseur de pédiatrie à la Faculté de médecine de l’Université Drexel, s’est déclaré « très optimiste pour ce vaccin cette année ».

Les fabricants des deux médicaments prévoient de lancer leurs produits à temps pour protéger les bébés de la saison du VRS cet automne, même si la couverture d’assurance pourrait ne pas être disponible pour tout le monde cette saison.