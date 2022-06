Le CDC donne son accord final pour les vaccinations COVID pour les plus jeunes enfants

Fièvre, autres considérations de sécurité

La douleur était la réaction locale la plus courante signalée chez les enfants jusqu’à 5 ans dans la recherche sur le vaccin Moderna. La plupart des symptômes étaient légers et ont duré de 23 à 3 jours. En termes d’effets indésirables systémiques, la fièvre, l’irritabilité, les pleurs, la somnolence et la perte d’appétit étaient les plus fréquents dans le groupe de 6 mois à moins de 2 ans. Chez les enfants de 2 à 5 ans, la fièvre, les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires, les nausées, les vomissements et les frissons étaient les plus fréquents.

Il y a eu une crise causée par de la fièvre signalée 3 jours après une première dose, une réaction que l’investigateur de l’étude a considérée comme liée au vaccin dans l’étude Moderna. « Environ 6 semaines plus tard, l’enfant est resté dans l’étude et a reçu deux doses du vaccin sans [further] événements.”

Aucun cas de myocardite ou de décès n’a été signalé dans les études Moderna ou Pfizer.

La douleur ou la sensibilité au site d’injection étaient les réactions locales les plus courantes dans l’étude de Pfizer. En termes de réactions systémiques, l’irritabilité et la somnolence étaient plus fréquentes chez les enfants de 6 mois à moins de 2 ans. La fatigue était plus fréquente chez les enfants âgés de 2 à 4 ans. La plupart des symptômes étaient légers et résolus en 1 à 2 jours.

Des fièvres ont également été signalées dans l’essai Pfizer, la plupart durant environ 1 jour.