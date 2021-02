Le CDC doit maintenant définir des lignes directrices sur l’air pour les lieux de travail, disent les scientifiques.

Les scientifiques exhortent les Centers for Disease Control and Prevention à fixer rapidement des normes pour limiter la transmission aérienne du coronavirus dans les environnements à haut risque comme les usines de conditionnement de viande et les prisons.

La poussée intervient près d’un an après que des recherches ont montré que le virus peut se propager par de minuscules gouttelettes appelées aérosols qui persistent à l’intérieur dans de l’air stagnant et peuvent être inhalées.

Une action sur les normes aériennes est encore plus urgente car les efforts de vaccination démarrent lentement, des variantes virales plus contagieuses circulent aux États-Unis et le taux d’infections et de décès au Covid-19 reste élevé malgré une baisse récente des nouveaux cas. , ont déclaré les scientifiques dans une lettre aux responsables de l’administration Biden.

Le CDC a publié vendredi de nouvelles directives pour la réouverture des écoles, mais les directives ne faisaient qu’une mention passagère d’une ventilation améliorée par mesure de précaution contre la propagation virale. L’Organisation mondiale de la santé a tardé à reconnaître que le virus pouvait persister dans l’air dans des espaces intérieurs bondés, n’acceptant cette conclusion qu’en juillet après que 239 experts ont publiquement appelé l’organisation à le faire.