Le CDC doit enquêter sur les effets secondaires mortels des vaccins – législateur

L’agence américaine de la santé avait précédemment reconnu que les injections de Pfizer pourraient avoir des effets néfastes sur les personnes âgées

Cathy McMorris Rodgers, présidente du House Commerce Committee, a appelé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis à “enquêter rapidement” un lien potentiel entre le vaccin Covid-19 de Pfizer et les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées. Le CDC a reconnu le risque, mais continue de recommander que toute personne âgée de plus de six mois reçoive des injections de rappel.

Le CDC a annoncé vendredi que des rapports suggéraient un lien entre les injections de rappel bivalentes de Pfizer et une augmentation des accidents vasculaires cérébraux chez les adultes de plus de 65 ans qui les avaient reçus. L’agence a déclaré qu’elle enquêterait sur ces rapports, mais a affirmé qu’elle “est très peu probable” qu’il y a un “véritable risque clinique”, et que toute personne âgée de plus de six mois devrait prendre le vaccin malgré tout.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé cette semaine l’utilisation de ces injections de rappel bivalentes chez les nourrissons de plus de six mois, malgré le fait que Pfizer n’ait jamais mené d’essais sur l’homme avant de commercialiser les injections.

Lire la suite Twitter Files détaille la campagne de censure de Covid

“Le manque de transparence au cours des trois dernières années a brisé la confiance des Américains dans nos agences de santé publique”, McMorris Rodgers a déclaré vendredi dans un communiqué. “Le CDC et la FDA ont mis en place des systèmes pour surveiller la sécurité des vaccins qui ont identifié ce signal préliminaire”, elle a continué. “Maintenant, ces agences doivent enquêter rapidement, de manière ouverte et transparente, pour savoir si le vaccin a pu ou non contribuer aux AVC signalés.”

McMorris Rodgers, une républicaine, a ajouté que le CDC et la FDA seront appelés à témoigner devant son comité “afin que nous puissions commencer le long chemin qui consiste à aider à restaurer la confiance des Américains dans nos agences de santé publique.”

Plus de deux ans se sont écoulés depuis que la FDA a délivré pour la première fois une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin de Pfizer. L’approbation formelle a été accordée fin 2021, mais des rapports d’effets indésirables ont depuis fait surface. Le vaccin a été associé à un risque accru d’arrêt cardiaque, en particulier chez les jeunes hommes, et un certain nombre de pays européens ont interrompu leurs programmes de rappel en réponse à ces préoccupations.

De plus, les vaccins contre le coronavirus se sont révélés inefficaces pour arrêter la transmission de Covid-19, malgré l’insistance du PDG de Pfizer, Albert Bourla, en 2021, sur le fait que son produit était “100% efficace pour prévenir les cas de Covid-19.”