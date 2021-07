Le CDC doit commencer à suivre toutes les infections révolutionnaires de Covid, dit Gottlieb

Les Centers for Disease Control and Prevention ne disposent pas de suffisamment de ressources pour suivre correctement les « cas révolutionnaires » de Covid-19, a déclaré mercredi le Dr Scott Gottlieb à la « Squawk Box » de CNBC.

Le CDC a cessé de suivre chaque cas révolutionnaire aux États-Unis le 1er mai, en se concentrant uniquement sur ceux qui entraînent une hospitalisation ou la mort, une décision que les médecins et les scientifiques critiquent de plus en plus.

« Ils n’ont pas de bons rapports en temps réel », a déclaré Gottlieb. « Nous devons résoudre ce problème, et cela peut être résolu. Je veux dire que nous pouvons les ressourcer correctement et y développer de meilleures capacités. »

Avec une augmentation des cas aux États-Unis et de nouvelles recherches montrant que les personnes entièrement vaccinées peuvent transmettre le virus en tant que porteurs asymptomatiques, la communauté scientifique appelle de plus en plus l’agence à suivre chaque cas révolutionnaire, c’est-à-dire lorsque des personnes entièrement vaccinées sont positives pour Covid.

Plus de 5 900 Américains entièrement vaccinés sont décédés ou ont été hospitalisés pour des infections à Covid jusqu’au 19 juillet, selon les données les plus récentes du CDC. Le site Web note également que 1 821 de ces cas étaient soit « asymptomatiques, soit non liés à Covid-19 ».

Bien qu’aucun des vaccins ne soit efficace à 100%, ils ont montré de solides résultats en matière de protection contre les maladies graves ou la mort du virus, selon les responsables de la santé. Ainsi, la grande majorité des infections percées sont généralement bénignes ou asymptomatiques, selon le CDC et l’Organisation mondiale de la santé.

Les personnes vaccinées et exposées à la variante delta sont sept fois moins susceptibles de développer des symptômes si elles sont infectées que les personnes non vaccinées, et 20 fois moins susceptibles d’être hospitalisées ou décédées qu’une personne non vaccinée, a déclaré la directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky dans un communiqué. briefing mardi.

Avant que la variante delta dominait les États-Unis, la variante alpha découverte pour la première fois au Royaume-Uni représentait la majorité des cas. Les personnes infectées par la souche alpha n’étaient pas une grande source de transmission, contrairement au delta, qui a été un facteur déterminant dans la décision du CDC d’inverser sa position sur les masques dans les zones à faible taux de vaccination où les cas de Covid augmentent.

« Nous avons estimé qu’il était important que les gens comprennent qu’ils ont le potentiel de transmettre le virus à d’autres », a déclaré Walensky.

Il existe des données variables sur l’efficacité des vaccins contre la souche delta, mais si les vaccins à ARNm sont efficaces de 90 à 95 % en général, alors une personne complètement vaccinée et exposée à la souche delta a un taux de 1 sur 10 ou 1 chance sur 20 de contracter une infection évolutive.

« C’est pourquoi nous disons dans les zones de transmission importante ou élevée, même si vous êtes vacciné, que nous pensons qu’il est important de porter un masque dans ces contextes », a déclaré Walensky.