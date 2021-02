Une affiche du CDC est suspendue dans le couloir de Wilson High School à West Lawn, Pennsylvanie. | Ben Hasty / Groupe MediaNews / Reading Eagle via Getty Images

L’agence a publié de nouvelles directives sur la façon de rouvrir les écoles en toute sécurité.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié vendredi des directives sur la façon de rouvrir les écoles en toute sécurité – décrivant les précautions qui aident à atténuer la propagation de Covid-19 lorsque les élèves retournent en classe.

La conclusion générale est que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité avec les précautions appropriées. Mais les directives du CDC ne sont que consultatives, expliquant aux écoles quels types de précautions aideraient en fonction du niveau de propagation de la communauté. «Je ne pense pas avoir le pouvoir d’exiger la réouverture des écoles», a déclaré la directrice du CDC Rochelle Walensky lors d’un appel téléphonique avec des journalistes, expliquant que son travail consiste à fournir des conseils sur la manière de rendre la réouverture aussi sûre que possible.

Les recommandations interviennent alors que les rapports faisant état de problèmes chez les enfants d’âge scolaire, y compris la perte d’apprentissage et les crises de santé mentale, continuent d’augmenter. Dans le même temps, davantage de recherches suggèrent que les enfants ne sont pas à risque élevé de Covid-19 et que les écoles ne sont pas des sites à grande diffusion. Cela a poussé davantage d’experts à affirmer que les avantages de la fermeture des écoles ne valent pas les coûts.

Le CDC a souligné cinq étapes majeures que les écoles peuvent prendre pour rouvrir en toute sécurité: le masquage universel, la distance physique, le lavage des mains cohérent et d’autres règles respiratoires (comme couvrir la toux), le nettoyage des installations scolaires et les tests Covid-19 et la recherche des contacts.

Le CDC a souligné que le masquage et la distanciation physique étaient les principales priorités pour l’enseignement en personne. Il a également conseillé aux écoles de prendre davantage de ces mesures et de les mettre en œuvre de manière plus agressive, si Covid-19 se répand rapidement dans la communauté entourant les écoles, sur la base de «phases» à code couleur.

Walensky a décrit les étapes comme des «couches», qui sont plus efficaces si elles fonctionnent toutes ensemble. Tout au long de Covid-19, les experts ont utilisé l’analogie de l’empilement de tranches de fromage suisse: des trous peuvent apparaître à chaque couche, mais des couches supplémentaires rendent plus probable ces trous sont entièrement couverts.

Le CDC a également souligné plusieurs stratégies, au-delà des cinq étapes principales, qui pourraient contribuer à rendre les écoles plus sûres. Les écoles pourraient améliorer la ventilation, même simplement en ouvrant des portes ou des fenêtres. Ils pourraient annuler les événements parascolaires, en particulier ceux qui sont à l’intérieur. Ils pourraient vacciner les enseignants, les gouvernements des États donnant la priorité aux enseignants par rapport aux autres groupes s’il est jugé nécessaire de rouvrir les écoles plus rapidement.

Walensky a déclaré, cependant, que la vaccination des enseignants n’était pas nécessaire pour rouvrir – faisant écho remarques passées elle est faite.

Le CDC a également mis une partie de la responsabilité sur la communauté au sens large autour des écoles: si le coronavirus fait rage hors des murs de l’école, il est beaucoup plus susceptible de s’infiltrer dans les écoles – les forçant peut-être à fermer. «En bref, le succès de la prévention de l’introduction et de la transmission subséquente du SRAS-CoV-2 dans les écoles est lié et facilité par la prévention de la transmission dans la communauté au sens large», a noté la «Stratégie opérationnelle pour les écoles K-12 à travers l’atténuation progressive» du CDC.

Les responsables du CDC ont déjà fait allusion aux grandes lignes des lignes directrices dans un article antérieur pour JAMA. Dans cette analyse, les chercheurs du CDC ont conclu qu’il existe désormais des preuves solides que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité – mais avec les bonnes précautions. Dans une étude de 17 écoles K-12 dans le Wisconsin rural avec une forte adhésion au masquage et à d’autres étapes, il n’y a eu que sept cas de Covid-19 dus à une transmission à l’école sur 13 semaines.

Le CDC a averti que de nouvelles preuves ou développements scientifiques, y compris de nouvelles variantes du coronavirus, pourraient le conduire à modifier ses recommandations.

L’argent est un gros obstacle à tout cela. Si les masques en tissu et l’ouverture d’une porte sont des mesures relativement peu coûteuses pour les écoles, des interventions plus agressives, comme des tests approfondis et la recherche des contacts ou l’amélioration des systèmes de ventilation, peuvent coûter beaucoup d’argent aux écoles – à un moment où les districts scolaires ainsi que les gouvernements des États peuvent faire face à des coupes budgétaires en raison de l’affaiblissement de l’économie.

Le gouvernement fédéral a promulgué près de 70 milliards de dollars pour les écoles K-12 dans le cadre de programmes de secours l’année dernière. Le président Joe Biden a appelé à 130 milliards de dollars supplémentaires pour aider les écoles à rouvrir dans le cadre de son programme d’aide économique plus large, mais le Congrès n’a pas encore adopté la proposition.

Cela peut donc être le prochain obstacle à une large réouverture des écoles: ils ont maintenant les directives du CDC, mais ils n’ont peut-être pas les liquidités nécessaires pour les mettre pleinement en œuvre.

