Le CDC dit que seules les personnes entièrement vaccinées devraient faire des voyages en bateau de croisière, mais assouplit le niveau d’avertissement de Covid sur le secteur – RT USA News

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont abaissé leur avertissement pour les passagers des navires de croisière du quatrième – le plus élevé – au troisième niveau, mais ont toujours conseillé à ceux qui ne sont pas complètement vaccinés d’éviter de tels voyages.

Le CDC avait relevé le niveau d’avertissement du coronavirus pour les navires de croisière à « très haut » en novembre 2020, et il est resté inchangé jusqu’à mercredi lorsque l’agence l’a réduit à « haute » ou niveau trois.

L’agence a également émis un avertissement pour les passagers potentiels qui ne sont pas complètement vaccinés, disant qu’ils devraient « éviter de voyager sur des bateaux de croisière, y compris les croisières fluviales, dans le monde entier ».

« Étant donné que le virus se propage plus facilement entre les personnes proches à bord des navires, les chances de contracter Covid-19 sur les navires de croisière sont élevées », l’agence a expliqué, notant que « Des épidémies de Covid-19 ont été signalées » sur ces navires pendant la pandémie.

Tous les passagers doivent subir des tests Covid avant et après leur croisière, les personnes non vaccinées étant également invitées à s’auto-isoler pendant une semaine après leur retour chez elles, même si elles ont été testées négatives. Sans test de coronavirus, cette quarantaine devrait être prolongée à 10 jours, a déclaré le CDC.





Les croisiéristes américains s’apprêtent à mettre les voiles d’ici fin juin après plus d’un an d’interruption causée par le Covid-19. Cependant, seuls les navires agréés par la CDC pourront quitter le port.

Ces paquebots doivent également effectuer d’abord les «croisières d’essai», qui consistent à effectuer un voyage raccourci avec des passagers bénévoles non rémunérés pour prouver que les voyages peuvent respecter les règles de sécurité.

Les autorités américaines n’exigent cependant pas que les croisiéristes soient vaccinés, la décision devant finalement être prise séparément par chaque opérateur, voire par un navire spécifique.

Selon les données du CDC publiées par le New York Times, plus d’une centaine de navires de croisière aux États-Unis ont connu des épidémies de coronavirus, avec plus de 3 000 passagers et membres d’équipage infectés.

Plus tôt cette semaine, le grand croisiériste Royal Caribbean International a été contraint de retarder le voyage inaugural de son navire Odyssey of the Seas du 3 au 31 juillet après que huit des 1 400 membres d’équipage ont été testés positifs pour Covid-19.





Le navire de croisière britannique Diamond Princess est devenu l’un des premiers symboles sinistres de la pandémie. En janvier 2020, le navire représentait plus de la moitié des cas de maladie enregistrés en dehors de la Chine continentale à cette époque. Quelque 712 personnes sur 3 711 à bord ont fini par être infectées et 14 d’entre elles – toutes des passagers – sont décédées.

