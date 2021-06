Le CDC dit que plus de 4 100 personnes ont été hospitalisées ou sont décédées après la vaccination

Plus de 4 100 personnes ont été hospitalisées ou sont décédées du Covid-19 aux États-Unis même si elles ont été entièrement vaccinées, selon de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention.

Jusqu’à présent, au moins 750 personnes entièrement vaccinées sont décédées après avoir contracté Covid, mais le CDC a noté que 142 de ces décès étaient asymptomatiques ou sans rapport avec Covid-19, selon les données de lundi qui ont été publiées vendredi.

Quelque 3 907 personnes ont été hospitalisées pour des infections à Covid, bien qu’elles aient été entièrement vaccinées. Parmi ceux-ci, plus de 1 000 de ces patients étaient asymptomatiques ou leurs hospitalisations n’étaient pas liées à Covid-19, a déclaré le CDC.

« À prévoir », a déclaré à CNBC le Dr Paul Offit, l’un des principaux conseillers de la Food and Drug Administration sur les vaccins pour enfants. « Les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, même contre une maladie grave. Très faible pourcentage des 600 000 décès. »

Les cas révolutionnaires sont des infections à Covid-19 qui contournent la protection vaccinale. Ils sont très rares et beaucoup sont asymptomatiques. Les vaccins sont très efficaces mais ne bloquent pas toutes les infections. Les études cliniques de phase trois de Pfizer et Moderna ont révélé que leurs schémas à deux doses étaient respectivement efficaces à 95 % et 94 % pour bloquer Covid-19, tandis que le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson s’est avéré efficace à 66 % dans ses études. Cependant, les trois se sont avérés extrêmement efficaces pour empêcher les gens de tomber gravement malades à cause de Covid.

Le CDC ne compte pas tous les cas de percée. Il a cessé de compter tous les cas révolutionnaires le 1er mai et ne compte désormais que ceux qui ont conduit à une hospitalisation ou à un décès, une décision pour laquelle l’agence a été critiquée par des experts de la santé.

La plupart des Américains ont reçu au moins une injection des deux vaccins à ARNm actuellement autorisés. Les États-Unis ont administré 178,3 millions de vaccins et complètement vacciné 46% de sa population.

« Vous êtes tout aussi susceptible d’être tué par une météorite que de mourir de Covid après un vaccin », a déclaré à CNBC le Dr Peter Chin-Hong, expert en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. « Dans le grand schéma des choses, les vaccins sont extrêmement puissants. »

Les taux d’efficacité diminuent légèrement pour les variantes comme alpha et delta, avec des études indiquant une efficacité de 88 % contre la variante delta après deux doses du vaccin Pfizer. Il n’était pas clair si l’un des cas de percée signalés était causé par des variantes.

En Israël et au Royaume-Uni, les inquiétudes concernant la variante Delta augmentent après des rapports croissants d’infections révolutionnaires.

Même avec 80% des adultes vaccinés, Chezy Levy, directeur général du ministère israélien de la Santé, a déclaré que la variante delta est responsable de 70% des nouvelles infections dans le pays. Levy a également déclaré qu’un tiers de ces nouvelles infections concernaient des personnes vaccinées.

Au Royaume-Uni, Public Health England a publié un rapport qui a trouvé 26 des 73 décès causés par la variante delta se sont produits chez des personnes entièrement vaccinées du 8 au 14 juin. La plupart des décès sont survenus chez des personnes non vaccinées.

« La détermination de savoir si les hospitalisations et les décès sont plus représentés chez les patients immunodéprimés et le type de vaccin reçu sera important pour les orientations futures », a déclaré Chin-Hong.

Le 7 juin, le CDC a reçu des rapports faisant état de 3 459 cas révolutionnaires ayant conduit à une hospitalisation ou à la mort. Le 18 juin, ce nombre a été mis à jour à 3 729, soit une augmentation de 270 cas. Aujourd’hui, le nombre s’élève à 4 115.

Une écrasante majorité, 76%, des hospitalisations et des décès dus à des cas de rupture sont survenus chez des personnes de plus de 65 ans.

« Nous n’avons pas les années et les années de données dont nous disposons pour les vaccins contre d’autres agents pathogènes aéroportés – et il est donc vraiment essentiel que le CDC fournisse des rapports à jour sur les cas révolutionnaires », a déclaré à CNBC David Edwards, scientifique des aérosols et professeur à l’Université Harvard.

Le CDC affirme que ses chiffres sont « probablement un sous-dénombrement » de toutes les infections à Covid chez les personnes vaccinées, car les données reposent sur des rapports passifs et volontaires.

Berkeley Lovelace Jr. de CNBC a contribué à ce rapport