Le CDC dit que nous pouvons enlever nos masques. Pourquoi certaines personnes ne sont pas prêtes

La semaine dernière, le mot officiel est venu: si vous êtes vacciné, vous pouvez enfin abandonner votre masque dans certains contextes sociaux. On pourrait s’attendre à ce que l’annonce se heurte à des vagues de soulagement et à un changement de comportement immédiat. Pour certains, il y en avait.

Mais d’autres restent tranquillement hésitants – même si c’est sûr, ils ne veulent pas encore enlever leurs masques.

Selon les nouvelles directives publiées la semaine dernière par les Centers for Disease Control and Prevention, les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masque à l’extérieur, sauf dans des endroits bondés, et peuvent démasquer lors de petits rassemblements en plein air avec des personnes vaccinées.

Les masques ont offert la sécurité pendant des périodes sans précédent. Ils étaient également source de division et indiquaient souvent à quel groupe politique vous apparteniez, des études montrant que les républicains étaient moins susceptibles que les démocrates de porter ou de croire en l’efficacité des masques.

Le port d’un masque signifiait que vous respectiez le CDC et les mandats locaux. Le fait de retirer ces masques semblera étranger et inquiétant pour certains, et cette réaction n’est pas inattendue, disent les experts.

«Les comportements prennent du temps à mettre en œuvre et à adopter. Ils prennent aussi du temps à ne pas être adoptés», explique Abraar Karan, médecin en médecine interne au Brigham and Women’s Hospital. « Rappelez-vous, ce n’est pas un interrupteur marche / arrêt. »

« Le port d’un masque était l’une des seules formes d’agence » pendant la pandémie

La normalité a été brisée lorsque la pandémie a frappé. La pandémie nous a volé le contrôle: nous ne pouvions pas contrôler quand nous pourrions retourner sur nos lieux de travail, quand nos enfants pourraient aller à l’école en personne, quand nous pourrions embrasser en toute sécurité des êtres chers ou quand nous reprendrions la réunion en grands groupes. Au début de la pandémie, avec tant d’inconnues, il semblait que nous ne pouvions même pas contrôler si nous avions contracté le virus.

Ensuite, les experts ont commencé à recommander des masques. Enfin, nous avons eu une agence.

«Au cours de la dernière année, nous n’avons pas eu beaucoup de contrôle, à la fois en termes de déploiement des vaccins ou de tests effectués au début de la pandémie ou d’envoi des enfants à l’école. Mais ce que tout le monde peut contrôler, c’est de mettre ce masque», déclare Peter Chin. -Hong, spécialiste des maladies infectieuses à San Francisco.

« C’est quelque chose que tout le monde et n’importe qui peut faire, et franchement quelque chose que la plupart des gens se sentaient à l’aise. »

Les gens ont peur de prendre un « risque »

Mike Bordieri, professeur agrégé de psychologie à l’Université Murray State, dit qu’il est « prévisible » que certaines personnes hésitent à suivre les directives mises à jour, et leur comportement prudent peut s’expliquer par le constat psychologique que les humains « suranalysent souvent le risque ».

Ceux qui sont préoccupés par la pandémie sont plus susceptibles de rechercher les dernières informations sur les nouvelles variantes et les surtensions mondiales du COVID-19, ce qui pourrait conduire à une plus forte contrainte à porter un masque, a-t-il déclaré.

Karan a déclaré que les directives mises à jour pourraient également présenter une lutte pour ceux qui ont subi une expérience traumatisante liée à la pandémie, telle que la perte d’un être cher. Les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale peuvent également avoir du mal à s’adapter.

«Les gens ont déjà subi tant de pertes et de tragédies pendant la pandémie, il est donc logique que certaines personnes hésitent à adopter ces récentes recommandations jusqu’à ce qu’elles le ressentent par elles-mêmes», dit Karan.

Abandonner la « norme » pandémique peut être « stressant »

Près de la moitié des Américains disent qu’ils se sentent mal à l’aise de penser à l’interaction en personne une fois la pandémie terminée, selon le rapport 2021 Stress in America de l’American Psychological Association. Et Sheriece Sadberry, psychologue, affirme que les masques ont servi de «barrière naturelle» aux rencontres sociales indésirables.

«Certaines personnes ont aimé pouvoir se tenir à distance des autres», dit Sadbery. « Cela peut convenir à leur personnalité ou être pratique pour ceux qui ne sont pas doués pour fixer des limites ou qui apprécient la paix d’avoir des interactions sociales limitées. »

Bordieri ajoute qu’il pourrait être stressant pour les personnes sujettes à l’anxiété ou à l’intolérance à l’incertitude de commencer à réfléchir à la façon de s’acclimater aux contextes sociaux alors que nous commençons à abandonner les masques.

«C’est pénible et effrayant pour certaines personnes de commencer à réfléchir à la façon de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux amis et de s’adapter à cette nouvelle société. Et en gardant les masques, ils peuvent temporairement retarder cela», dit Bordieri.

La recherche montre qu’après la fin de la pandémie, il pourrait y avoir une augmentation des problèmes de santé mentale tels que l’agoraphobie – une « peur irrationnelle d’être dans des endroits ouverts ou inconnus, entraînant l’évitement de situations publiques » – et un trouble obsessionnel-compulsif – « caractérisé par des troubles récurrents. pensées intrusives (obsessions) qui incitent à la réalisation de rituels neutralisants (compulsions). «

Bordieri recommande de prendre les choses lentement pour se réacclimater aux routines prépandémiques.

Comment faciliter votre transition vers le « monde réel »

Les experts disent qu’il est important de reconnaître votre stress pendant cette transition. Il est normal de se sentir nerveux. Une fois que les gens acceptent cela, ils peuvent commencer à faire de petits pas vers la réintégration avec ces conseils:

Rappelez-vous qu’il est normal de se sentir stressé en étant à nouveau social

Donner la priorité aux personnes avec qui passer du temps en premier

Désignez du temps pour prendre soin de vous

Sachez que vous pouvez simplement refuser les invitations

Contributeur: Elise Brisco