Le Dr Anthony Fauci avertit les États-Unis de «se contenter de rester bas» plutôt que de se réunir pour les soirées du Super Bowl dimanche.

Le conseiller médical en chef du président Joe Biden a déclaré lors d’entretiens télévisés mercredi que le moment n’était pas venu d’organiser des soirées de visionnage en raison de la possibilité que les invités soient infectés par le coronavirus et en rendent malade d’autres.

La NFL a plafonné la participation au match à Tampa à 22000, citant les mandats de pandémie et de coronavirus à l’échelle de la ville. Fauci dit que la meilleure chose que les gens peuvent faire est de regarder le match à la télévision à la maison avec les gens de votre foyer.

« Vous ne voulez pas de fêtes avec des gens avec lesquels vous n’avez pas eu beaucoup de contacts », a-t-il déclaré à l’émission « Today » de NBC. « Vous ne savez tout simplement pas s’ils sont infectés, donc aussi difficile que cela soit, au moins cette fois-ci, restez bas et refroidissez-le. »

Pendant ce temps, les États-Unis ont dépassé 450 000 décès, selon les données de Johns Hopkins. Les États-Unis ont atteint leur dernier triste marqueur moins de deux mois après avoir atteint 300 000 morts en décembre; les 150 000 premiers décès américains, en comparaison, ont pris six mois.

Dans les gros titres:

►Le département de la santé du Kansas affirme que la variante la plus contagieuse du coronavirus identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne est arrivée dans l’État.

►Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré mercredi que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité même si les enseignants ne sont pas vaccinés contre le coronavirus. Elle a cité des données du CDC montrant que la distanciation sociale et le port d’un masque réduisent considérablement la propagation du virus en milieu scolaire.

►Un vaccin COVID-19 fabriqué par la société anglo-suédoise AstraZeneca semble offrir une forte protection trois mois après une seule dose tout en freinant la propagation des infections, ont déclaré mercredi des chercheurs.

►San Francisco a franchi une étape importante dans ses efforts pour ramener les enfants dans les écoles publiques, poursuivant son propre district scolaire pour tenter de forcer la réouverture des salles de classe. Le procès est le premier du genre en Californie et peut-être dans le pays, car les systèmes scolaires subissent une pression croissante de la part des parents et des politiciens pour mettre fin à l’apprentissage en ligne.

►Le stade Yankee ouvrira ses portes en tant que site de vaccination de masse contre le COVID-19 à partir de vendredi pour servir les résidents du Bronx dans le but de renforcer l’équité dans la distribution de vaccins à New York, ont déclaré le maire Bill de Blasio et le gouverneur Andrew Cuomo dans un communiqué conjoint mercredi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 26,5 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 450 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 104,3 millions de cas et 2,26 millions de morts. Plus de 55,9 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 33,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

Certaines personnes reçoivent des vaccins contre le COVID-19 avant que ce soit leur tour

Corruption de médecins. Circulation des codes de rendez-vous pour la vaccination. Affréter des avions et se faire passer pour des travailleurs essentiels.

Plus d’un mois depuis que les États-Unis ont commencé à administrer les vaccins COVID-19, de nombreuses personnes qui n’étaient pas censées être les premières en ligne ont été vaccinées. Des rapports anecdotiques suggèrent que certaines personnes ont délibérément exploité des vulnérabilités généralisées dans le processus de distribution pour acquérir le vaccin. D’autres étaient juste au bon endroit au bon moment.

«Il y a des dizaines et des dizaines de ces histoires, et elles montrent vraiment que le déploiement a été un désastre complet en termes de vente d’équité», a déclaré Arthur Caplan, qui dirige la division d’éthique médicale à la NYU School of Medicine. « Ce n’est pas que nous n’avions pas de consensus (sur qui devrait commencer). Nous n’avons pas fait attention à la logistique, et cela a conduit à la distribution, pas aux règles. » En savoir plus ici.

Chef du CDC: Nouveaux cas, hospitalisations dans une « trajectoire descendante cohérente »

Les nouvelles infections et les admissions à l’hôpital continuent de diminuer et les États-Unis semblent maintenant être dans une trajectoire descendante constante pour les deux, a déclaré mercredi le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention. Mais elle a averti que la prolifération des variantes pourrait inverser ces tendances. Walensky a également reconnu que les décès quotidiens continuent d’augmenter.

« Alors que les décès ont continué d’augmenter, le rythme semble ralentir », a-t-elle déclaré. « La récente baisse des hospitalisations nous donne l’espoir que le nombre de décès devrait commencer à diminuer dans les semaines à venir. »

Pour la première fois depuis le 13 novembre, les États-Unis ont signalé moins d’un million de nouveaux cas de coronavirus sur une période de sept jours. Le total hebdomadaire a culminé à plus de 1,7 million il y a quelques semaines. Les données de l’Université Johns Hopkins montrent 989 974 nouveaux cas au cours de la période de sept jours se terminant mardi. Pourtant, à ce rythme, 98 Américains ont été signalés positifs chaque minute.

Vaccin AstraZeneca COVID: une nouvelle étude justifie le report de la 2e dose, selon le Royaume-Uni

Un vaccin COVID-19 fabriqué par la société anglo-suédoise AstraZeneca semble offrir une forte protection trois mois après une seule dose tout en freinant la propagation des infections, ont déclaré mercredi des chercheurs.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’étude soutenait une stratégie visant à retarder le deuxième coup afin que davantage de premières doses puissent être administrées à plus de personnes. Les chercheurs ont également constaté une réduction de 67% des «prélèvements» positifs parmi les personnes vaccinées – une nouvelle cruciale car si aucun virus n’est présent, le virus ne peut pas se propager.

AstraZeneca n’a pas encore demandé l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin aux États-Unis. Seuls deux vaccins, de Pfizer-BioNTech et de Moderna, ont été autorisés aux États-Unis et nécessitent tous deux une deuxième dose.

Le Dr Anthony Fauci a félicité les chercheurs britanniques pour avoir répondu à leurs données, mais a déclaré que les États-Unis continueraient à recommander que les injections de rappel Pfizer soient administrées environ 21 jours après la première injection, les boosters Moderna environ 28 jours après.

« Nous nous basons également beaucoup sur les données et la science qui ont émané de très grands essais cliniques », a déclaré Fauci. « Nous sommes fermement convaincus que nous allons nous en tenir à la science, qui nous a dicté la manière optimale pour nous d’obtenir la réponse de 94 à 95 pour cent. »

Contribuer: The Associated Press