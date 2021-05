Le CDC dit que 600000 enfants âgés de 12 à 15 ans ont reçu des injections de Covid la semaine dernière

Plus d’un demi-million de jeunes de 12 à 15 ans ont reçu jusqu’à présent un vaccin Covid-19 – moins d’une semaine depuis que les Centers for Disease Control and Prevention l’ont autorisé à une distribution publique, a déclaré mardi la directrice, le Dr Rochelle Walensky.

Mercredi, le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer Covid-19 pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans, dans un mouvement qui a rapproché les États-Unis de la réalisation de l’objectif du président Biden de faire vacciner 70% des Américains avec au moins une dose avant le 4 juillet.

« La semaine dernière, la FDA a autorisé et recommandé par les CDC l’utilisation du vaccin Pfizer pour les adolescents. En moins d’une semaine, nous avons vacciné plus de 600 000 jeunes de 12 à 15 ans et, au total, plus de 4,1 millions d’adolescents âgés de 12 à 17 ans. ont été vaccinés jusqu’à présent. Mon propre fils était l’un d’entre eux », a déclaré Walensky.