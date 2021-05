Le CDC dit que 28 cas de caillots sanguins, 3 décès pourraient être liés au vaccin J&J Covid

Les scientifiques du CDC affirment que leur enquête sur un problème de coagulation sanguine rare lié au vaccin Johnson & Johnson Covid-19 a identifié 28 personnes qui ont développé des blocages potentiellement mortels – dont trois sont décédées.

Le 13 avril, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont demandé aux États de cesser temporairement d’utiliser le vaccin de J&J «par prudence» alors qu’ils enquêtaient sur six femmes, âgées de 18 à 48 ans, qui avaient développé une thrombose du sinus veineux cérébral CVST, en association avec un faible taux de plaquettes sanguines dans les deux semaines suivant l’injection.

Ils ont recommandé de reprendre l’utilisation du coup dix jours plus tard après que le CDC eut déterminé que les avantages des injections l’emportaient sur leurs risques.

CVST est une forme de thrombose avec thrombocytopénie, ou TTS, qui sont des caillots sanguins avec une faible numération plaquettaire qui expose les patients à un risque d’accident vasculaire cérébral. Les plaquettes aident en fait le sang à coaguler.

Le Dr Tom Shimabukuro, responsable du CDC, a déclaré mercredi que quatre des 28 personnes atteintes de TTS étaient restées à l’hôpital au 7 mai, dont l’une était aux soins intensifs et deux avaient été renvoyées dans un établissement de soins post-aigus. Les 19 patients restants ont tous été libérés, a-t-il déclaré lors d’une présentation au Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation. Le panel a voté plus tôt dans la journée pour recommander le vaccin Pfizer-BioNTech pour une utilisation chez les 12 à 15 ans.

L’âge médian des patients atteints de TTS était de 40 ans, allant de 18 à 59 ans. Les femmes âgées de 30 à 39 ans représentaient le plus grand groupe à risque. Tous les patients ont reçu le vaccin J&J avant la pause du 13 avril. Sur les 28 cas de TTS, 19 ont touché le cerveau et dix de ces patients souffrent d’une hémorragie cérébrale, a-t-il dit.

Les autres caillots se sont formés dans les membres inférieurs, les artères pulmonaires ou d’autres zones du corps.