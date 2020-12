Le CDC veut que les Américains qui reçoivent le vaccin contre le coronavirus en crient à ce sujet en portant des autocollants ou des boutons orange et blanc lumineux qui disent « J’ai reçu mon vaccin COVID-19! » afin d’encourager d’autres personnes à emboîter le pas.

L’infirmière en soins intensifs de New York, Sandra Lindsay, est devenue la première personne aux États-Unis à recevoir le vaccin lundi dans le cadre de la première phase de déploiement auprès des travailleurs de la santé.

Lindsay a instantanément enfilé un autocollant indiquant « Crushing COVID-19. J’ai eu mon vaccin sur ses gommages dans des images qui ont été diffusées en direct dans le pays et des photos qui ont depuis été placardées dans le monde entier.

Le moment marquant est venu le même jour qu’un autre – sombre – jalon lorsque le nombre de morts de coronavirus dans le pays a dépassé 300000.

Mais, alors que le vaccin offre une lueur d’espoir que la pandémie pourrait bientôt être maîtrisée, on craint que de nombreux Américains l’évitent par crainte de sécurité.

Un sondage publié la semaine dernière a révélé que moins de la moitié des adultes américains prévoient de se faire vacciner, ce qui diminue encore plus parmi les communautés noires, tandis que le leader de Nation of Islam, Louis Farrakhan, l’a qualifié de « coup gratuit de déchets toxiques » et a exhorté ses partisans à ne pas le prendre.

Les dirigeants de la santé publique ont insisté sur le fait que le vaccin est sûr, le Dr Anthony Fauci affirmant que la vitesse à laquelle le vaccin est arrivé sur le marché est due à une science et à des investissements « extraordinaires » – et non à des raccourcis.

Le CDC espère que de simples outils de marketing tels que des autocollants promotionnels peuvent aider à renverser le scepticisme et à sensibiliser le public à la vaccination contre le virus qui a jusqu’à présent infecté plus de 16,5 millions d’Américains et tué 300 700 personnes.

L’agence a publié une boîte à outils de communication sur la vaccination pour les centres médicaux, les cliniques et les cliniciens, y compris des affiches imprimables et des autocollants faisant la promotion des personnes recevant le vaccin.

Les travailleurs de la santé porteront les autocollants orange et blancs indiquant «J’ai eu mon vaccin COVID-19! car ils deviennent parmi les premiers à recevoir le coup.

Et certains hôpitaux développent leurs propres versions pour le personnel.

Les experts espèrent que les autocollants auront le même effet que les autocollants et les badges montrant que les gens avaient voté à l’élection présidentielle, avec un nombre record d’Américains se rendant aux urnes cette année.

Un porte-parole de CVS a déclaré à ABC News: « Je me suis fait vacciner » pourrait être le nouveau « j’ai voté » – du moins jusqu’à la fin de la pandémie – et nous explorons l’idée comme l’un des nombreux moyens d’encourager les autres à se faire vacciner.

Le géant de la pharmacie n’a pas confirmé le type de matériel promotionnel, mais a déclaré qu’il travaillait sur une campagne pour essayer de stimuler l’adoption.

Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé en octobre, «Considérations comportementales pour l’acceptation et l’utilisation des vaccins COVID-19», décrivait l’importance des influences sociales dans la promotion de l’adoption d’un vaccin.

Il a recommandé cinq façons d’utiliser les influences sociales pour normaliser le vaccin.

L’une d’elles était la suivante: «Rendre l’utilisation du vaccin« visible »pour les autres, par le biais de cliniques situées dans des lieux publics importants ou en permettant aux gens de signaler qu’ils ont reçu le vaccin, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou en personne, peut contribuer pour rendre la norme sociale plus saillante ».

Katherine Milkman, professeur à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et codirectrice de l’initiative Behavior Change for Good, a déclaré à ABC News qu’une autre idée des autocollants est d’avoir des camions de crème glacée où les gens sont récompensés avec de la crème glacée quand ils en reçoivent. le vaccin.

Elle a dit que c’était une version moderne de donner une sucette à un enfant quand ils visitent le médecin.

D’autres tactiques incluent des bracelets aux couleurs vives – une méthode envisagée par l’organisation Courage Thru COVID.

En plus de normaliser le vaccin et d’encourager son adoption, les experts pensent que la promotion du vaccin par ces moyens simples aidera également à rappeler aux Américains de faire leur deuxième vaccin, qui devrait être pris 21 à 28 jours après le premier pour que le vaccin soit le plus efficace. efficace.

Maureen Hughes, 84 ans, reçoit un autocollant après avoir reçu le vaccin Pfizer à Feldon Lane Surgery à Halesowen, West Midlands, Royaume-Uni lundi

Les politiciens et les experts en santé publique tentent de renforcer la confiance dans le coup après que de nombreux Américains aient exprimé des inquiétudes quant à sa sécurité.

Le Dr Fauci a averti qu’environ 70 à 80% de la population américaine doit être vaccinée pour que la nation revienne à un certain sens de la normalité.

Mardi, il a déclaré à Good Morning America qu’il prévoyait de se faire vacciner et qu’il pourrait le faire administrer en direct à la télévision pour prouver qu’il est sûr malgré la rapidité sans précédent avec laquelle il a été approuvé.

« La vitesse n’était pas du tout au détriment de la sécurité – la vitesse était le reflet des progrès extraordinaires de la technologie des plates-formes de vaccins », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Les gens sont naturellement sceptiques quant à la vitesse, mais nous devons continuer à insister, la vitesse signifie que la science était extraordinaire qui nous a amenés ici», a-t-il déclaré.

Le Dr Fauci a également déclaré qu’il recommanderait au président élu Joe Biden, au vice-président élu Kamala Harris, au président Donald Trump et au vice-président Mike Pence de tous se faire vacciner « dès que possible ».

Un sondage réalisé par AP et le Centre de recherche des affaires publiques du NORC la semaine dernière a révélé que seulement 47% des Américains prévoient de se faire vacciner.

QUI EST LE PREMIER EN LIGNE POUR LE VACCIN COVIDE? Première phase – à partir de maintenant: Les travailleurs du domaine de la santé Résidents des foyers de soins et des établissements de soins de longue durée Deuxième phase – janvier 2021 Travailleurs non essentiels des soins de santé Plus de 70 ans Plus de 65 ans Plus de 60 ans Plus de 50 ans Les personnes atteintes de maladies chroniques Phases ultérieures – au printemps 2021 Jeunes adultes Enfants

Cependant, il reste à voir si leurs efforts et leurs autocollants convaincront la grande majorité des Américains de se faire vacciner contre le virus mortel.

Le vaccin de Pfizer a été développé en moins d’un an, ce qui est considérablement moins long que la plupart des autres vaccins.

Il existe également peu d’informations sur sa sécurité chez les enfants de moins de 16 ans et les femmes enceintes.

Au Royaume-Uni, deux agents de santé britanniques qui ont reçu le vaccin ont ensuite subi un choc anaphylactique, ce qui a incité les responsables à mettre à jour les conseils selon lesquels les personnes souffrant de réactions allergiques graves ne devraient pas le prendre.

Le manque de confiance est particulièrement un problème parmi les communautés noires avec moins d’un quart des Noirs américains disant qu’ils seraient vaccinés.

Cela vient malgré le fait que les Noirs américains ont souffert de manière disproportionnée pendant la pandémie.

Pendant ce temps, le leader de Nation of Islam, Farrakhan, a exhorté ses partisans à ne pas se faire vacciner lors du sommet national Afrikan / Black Leadership samedi.

«Pensez-vous que satan est préoccupé par la vaccination? Vous lui faites confiance? Après tout ce qu’il a fait pour nous détruire? Comment pouvez-vous lui permettre de vous mettre une aiguille en vous disant qu’il vous aide? a déclaré publiquement le leader controversé.

«Ceux d’entre vous qui sont des professionnels de la santé veulent que vous les preniez en premier. Vous remarquez qu’ils vous offrent de l’argent maintenant? Ce diable… vous offre 1 000 $ ou 1 500 $ pour prendre une photo. Ils vous donnent des injections gratuites de déchets toxiques.