Le CDC dit aux individus «d’éviter de voyager» au Royaume-Uni alors que les cas de Covid augmentent

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré lundi « éviter les voyages » au Royaume-Uni alors que la variante delta Covid-19 continue de se propager.

L’avertissement est « Le niveau 4 » est le plus élevé du CDC. Ce n’est pas contraignant, mais cela vient après que les dirigeants des compagnies aériennes et d’autres membres de l’industrie du voyage aient pressé l’administration Biden d’assouplir les restrictions de voyage de Covid.

Les États-Unis ont mis en place une interdiction d’entrée pour les citoyens non américains de l’UE, du Royaume-Uni et d’autres pays pendant une grande partie de la pandémie, bien que plusieurs pays européens aient récemment ouvert leurs portes aux visiteurs internationaux. Le Canada, cependant, a déclaré lundi qu’il autoriserait les citoyens américains entièrement vaccinés à entrer dans le pays pour des voyages non essentiels à partir du 9 août.

La Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le CDC a déclaré que si des personnes devaient voyager au Royaume-Uni, elles devraient être entièrement vaccinées contre Covid-19. Pendant ce temps, l’Angleterre a levé lundi les restrictions restantes de Covid-19, autorisant les rassemblements en intérieur et la réouverture des boîtes de nuit.

Mais les infections à Covid restent élevées à travers le Royaume-Uni avec 316 691 cas signalés au cours des sept derniers jours, en hausse d’environ 43% par rapport à la période de sept jours précédente, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Les actions des compagnies aériennes américaines ont fortement chuté lundi, car l’augmentation des cas de variantes delta a suscité des inquiétudes quant à la reprise économique et à l’impact potentiel sur la récente augmentation de la demande de voyages après une baisse pendant une grande partie de l’année dernière.

Les cas de Covid aux États-Unis ont bondi d’environ 66% au cours de la semaine dernière pour atteindre une moyenne sur sept jours d’environ 32 300 nouveaux cas par jour, selon les données de Hopkins.

-CNBC Holly Ellyatt contribué à cet article.