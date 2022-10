Le CDC discute de l’utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral pour la première fois en 20 ans pour arrêter l’épidémie de New York

Les Centers for Disease Control and Prevention envisagent d’utiliser le vaccin antipoliomyélitique oral pour la première fois en plus de 20 ans pour arrêter une épidémie dans la grande région métropolitaine de New York qui a laissé un adulte paralysé au cours de l’été.

“Nous sommes en discussion avec nos collègues de l’État de New York et de la ville de New York au sujet de l’utilisation du nVPO”, a déclaré le Dr Jannell Routh, chef d’équipe du CDC pour la poliomyélite nationale, faisant référence au nouveau vaccin antipoliomyélitique oral.

“Ce sera un processus. Ce n’est pas quelque chose sur lequel nous pouvons appuyer sur la gâchette et le faire apparaître du jour au lendemain”, a déclaré Routh à CNBC. “Il y aura beaucoup de réflexion et de discussion sur la réintroduction d’un vaccin antipoliomyélitique oral aux États-Unis”, a-t-elle déclaré.

Le Département de la santé de l’État de New York, dans un communiqué, a déclaré qu’il collaborait avec le CDC sur les futures options potentielles pour répondre à l’épidémie.

Les régulateurs américains des médicaments ont retiré le vaccin oral des étagères en 2000 parce qu’il contient une souche vivante – mais affaiblie – du virus qui peut, dans de rares circonstances, muter en une forme virulente contagieuse et potentiellement paralyser les personnes non vaccinées.

Les scientifiques pensent que cette dernière épidémie a été causée par une personne qui a été vaccinée avec le virus vivant à l’étranger et a commencé une chaîne de transmission qui a finalement trouvé son chemin vers les États-Unis. Les échantillons d’eaux usées à New York sont liés à des échantillons antérieurs à Londres et à Jérusalem. On ne sait pas où la transmission a commencé à l’origine. Bien que le vaccin oral ne cause normalement pas la poliomyélite qui paralyse les gens, celui-ci l’a fait parce qu’il a pu muter en des souches plus virulentes tout en se propageant parmi les personnes non vaccinées.

Les États-Unis utilisent actuellement le vaccin antipoliomyélitique inactivé qui est administré par injection et contient un virus tué chimiquement qui ne peut pas se répliquer, muter ou provoquer une maladie. Bien que les responsables de la santé de l’État de New York aient lancé une campagne de vaccination avec les vaccins antipoliomyélitiques inactivés, ce vaccin n’a pas arrêté cette épidémie.

Le CDC a mis en place un groupe de travail au sein de son comité de conseillers indépendants en matière de vaccins pour élaborer des critères indiquant quand le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral pourrait devoir être utilisé pour arrêter l’épidémie actuelle dans la région de New York et les futures potentielles. Le groupe de travail s’est réuni publiquement pour la première fois mercredi.

“Depuis que cette épidémie s’est produite à New York, il a été déterminé que nous devions revoir la poliomyélite. C’est vraiment aussi simple que cela”, a déclaré le Dr Oliver Brooks, président du groupe de travail et médecin-chef de Watts Healthcare à Los Angeles.

Le problème est que bien que le vaccin inactivé soit très efficace pour prévenir la paralysie, il n’arrête pas la transmission du virus. Le vaccin antipoliomyélitique oral est beaucoup plus efficace pour arrêter la transmission du virus et est normalement utilisé pour étouffer les épidémies.

La souche de poliovirus circulant actuellement dans la région métropolitaine de New York a muté et est génétiquement liée à la souche Sabin de type 2 utilisée dans une ancienne version du vaccin antipoliomyélitique oral.

Les États-Unis, si nécessaire, utiliseraient le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral qui est une version plus sûre et plus récente qui est plus stable et comporte un risque beaucoup plus faible de muter en une souche virale qui peut se propager et provoquer des maladies chez les personnes non vaccinées.

Selon l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral a été développé pour arrêter les épidémies de poliovirus causées par l’ancienne version moins stable du vaccin. Plus de 450 millions de doses ont été administrées dans 21 pays à travers le monde.

Toute décision d’utiliser le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral nécessiterait soit une approbation, soit une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration. CNBC a contacté la FDA pour commentaires.

Un adulte non vacciné du comté de Rockland, à New York, a été paralysé en juin après avoir contracté le poliovirus. Il s’agissait du premier cas américain connu en près d’une décennie et du premier à New York depuis 1990. Il n’y a pas eu d’autres cas de paralysie jusqu’à présent, bien que les responsables de la santé de l’État de New York aient averti que les personnes non vaccinées courent un risque grave et devraient se lever à ce jour sur leurs coups immédiatement.

Le département de la santé de l’État de New York a détecté le poliovirus dans les eaux usées depuis avril et aussi récemment que septembre dans plusieurs comtés de la région de New York. Le virus a été détecté dans 70 échantillons d’eaux usées des comtés de Rockland, Sullivan, Orange, Nassau, Kings et Queens.

Les États-Unis ont été déclarés exempts de poliomyélite en 1979.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence en septembre et la commissaire à la santé, le Dr Mary Bassett, a déclaré que la propagation du poliovirus constituait une menace imminente pour la santé publique.