L’autorité sanitaire américaine a déclaré que ceux qui reçoivent le vaccin Covid-19 n’ont plus à s’inquiéter de porter un masque à l’extérieur – mais pour ceux qui se réunissent dans des espaces publics intérieurs, les restrictions restent en place.

Les nouvelles directives, publiées mardi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), suivent les traces des précédents conseils de santé basés sur les masques du CDC. Ceux-ci ont initialement soutenu que les personnes en bonne santé et celles qui ne portaient pas de masque devraient éviter tout le monde.

Annonçant les nouvelles prétendument optimistes, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que les Américains entièrement vaccinés pouvaient désormais faire d’autres activités de plein air, assister à de petits rassemblements en plein air et dîner dans des restaurants en plein air avec des amis de plusieurs ménages sans porter de masque – même si certains des les personnes présentes ne sont pas vaccinées.

Cependant, même les personnes complètement vaccinées ne sont toujours pas autorisées à profiter pleinement de leur été. Les grands événements comme les concerts, le théâtre ou les événements sportifs de masse sont hors de question sans se cacher, a déclaré Walensky. Pour de nombreuses activités en salle, le masquage reste également obligatoire pour tous.

« Il est également sécuritaire pour ceux qui sont complètement vaccinés de retourner aux activités qu’ils aiment faire à l’intérieur – tout en portant un masque, » Dit Walensky. La partie pas si nouvelle des directives resterait supposément en place jusqu’à ce que «Une vaccination généralisée est réalisée.»

Les nouvelles quelque peu frustrantes pour les personnes complètement vaccinées ont été annoncées à plusieurs reprises dans des commentaires publics antérieurs. Dans une interview avec « embrouillé » l’animateur de CBS This Morning plus tôt dans la journée, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra, a souligné que le simple fait qu’une personne ait reçu le vaccin ne signifie pas qu’elle n’a pas besoin de masques faibles – suggérant que tout le monde doit continuer le faire jusqu’à ce que «Nous revenons à la normale.»

«Le message est clair: ‘Vous êtes vacciné, devinez quoi? Vous revenez à un mode de vie plus normal. Si vous n’êtes pas vacciné, vous êtes toujours en danger » Becerra a déclaré dans la même interview, se contredisant apparemment à l’antenne.





L’hôte de CBS n’était pas le seul à être confus par les directives, en particulier lorsqu’il s’agit de porter des masques à l’extérieur – ce qui, en réalité, n’est pas facilement applicable ou universellement suivi à travers les États.

Le médecin interne de CNN, Sanjay Gupta, a assuré aux téléspectateurs la semaine dernière que «Pour la plupart, vous n’avez pas besoin de porter un masque à l’extérieur.»

Il n’a jamais été clair comment la police est censée infliger des amendes aux personnes qui se promènent sans masque dans les grands espaces, et les recommandations semblent viser davantage les personnes elles-mêmes. Réagissant aux nouvelles de mardi du CDC, certains Américains ont rapidement fait remarquer qu’ils ne suivaient de toute façon pas certaines de ces directives restrictives.

«Je n’ai pas porté de masque à l’extérieur tout le temps. Considérez-moi comme un ennemi de l’État », a tweeté le commentateur politique Dave Rubin, tandis que le site satirique Babylon Bee proposait une alternative « sécurité » graphique à celui fourni par le CDC.

