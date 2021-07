Le CDC demandera aux Américains VACCINÉS de se masquer à nouveau – rapports – RT USA News

Le CDC demanderait à certains Américains entièrement vaccinés de porter à nouveau des masques faciaux dans certains environnements intérieurs. La décision, prise au milieu d’une augmentation des cas de Covid-19, renverse considérablement les directives antérieures de l’organisation.

Il y a deux mois, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont autorisé les Américains entièrement vaccinés à retourner dans les zones intérieures telles que les restaurants et les espaces de travail sans masques. Maintenant, ils sont prêts à faire marche arrière, selon les reportages des médias mardi.





Masque flip-flop ? Le CDC envisage «activement» un avis de couverture faciale pour les Américains vaccinés, selon Fauci







Avec la variante Delta plus transmissible du coronavirus infectant même les vaccinés, et avec des cas augmentant dans les zones à faible taux d’inoculation, le CDC devrait demander aux personnes vaccinées et non vaccinées de se masquer lorsqu’elles dînent à l’intérieur ou pénètrent dans d’autres espaces surpeuplés, plusieurs points de vente rapporté mardi.

Les orientations du CDC seront probablement annoncées plus tard mardi après-midi, mais sa formulation précise reste floue. Les directives de masquage pourraient être appliquées uniquement à certaines zones à forte incidence de Covid-19, ou à certaines personnes. Le journaliste de PBS, Yamiche Alcindor, a affirmé, citant une source de la Maison Blanche, que les personnes vivant avec des enfants non vaccinés ou des personnes immunodéprimées seront invitées à se masquer dans les espaces publics intérieurs.

La source du WH indique que le libellé spécifique de la recommandation du CDC est toujours en cours de finalisation et que la recommandation ne peut concerner que les personnes entièrement vaccinées portant des masques à l’intérieur lorsqu’elles sont en public si elles vivent avec des personnes immunodéprimées. – Yamiche Alcindor (@Yamiche) 27 juillet 2021

La décision est dans les cartons depuis plusieurs jours. Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré dimanche à CNN qu’une telle orientation était « sous considération active » par le CDC à l’époque.

Les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont presque quadruplé aux États-Unis depuis juin, selon les données du CDC. Avec la majorité des cas signalés parmi les non vaccinés, les responsables publics et les commentateurs des médias ont rejeté la faute sur ceux qui hésitaient à se faire piquer.

« C’est un problème principalement parmi les non vaccinés, c’est la raison pour laquelle nous sommes là-bas, suppliant pratiquement les personnes non vaccinées de sortir et de se faire vacciner » Fauci a déclaré à CNN dimanche, ajoutant que les États-Unis déménageaient actuellement « dans le mauvais sens » concernant l’éradication du Covid-19.

Selon le CDC, environ 69% des adultes américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus. Cependant, parmi ceux qui n’ont pas encore obtenu leur chance, un nouveau sondage montre que la grande majorité n’a pas l’intention de le faire. Un retour au masquage à l’intérieur, quel que soit le statut vaccinal, rendra probablement la vente de ces personnes sur le coup encore plus difficile.

