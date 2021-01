Les Centers for Disease Control and Prevention ont émis une ordonnance exigeant que les voyageurs aux États-Unis portent des masques dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à endiguer les épidémies de coronavirus. Selon le Commande de 11 pages publié vendredi, les voyageurs entrant et transitant dans tout le pays seront tenus de porter des couvre-chefs couvrant tout le transit par les aéroports, les terminaux maritimes et les ferries, les gares et les stations de métro, ainsi que dans les bus, les taxis et les véhicules de covoiturage. Le libellé de l’ordonnance impose largement aux opérateurs de transit de faire respecter la règle. «Les opérateurs de moyens de transport doivent faire de leur mieux pour s’assurer que toute personne sur le moyen de transport porte un masque lors de l’embarquement, du débarquement et pendant toute la durée du voyage», indique le document. Un ordre similaire a été proposé sous l’administration Trump, mais le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, dirigé par le vice-président Mike Pence, a bloqué l’effort.

Le nouveau mandat, qui intervient alors que le pays a dépassé 26 millions de cas, vise à renforcer l’objectif ambitieux de l’administration Biden de maîtriser la dernière vague et d’accélérer la distribution de vaccins à travers les États-Unis. «Exiger des masques sur nos systèmes de transport protégera les Américains et nous assurera que nous pouvons à nouveau voyager en toute sécurité même pendant cette pandémie», lit-on dans l’ordre, signé par le Dr Martin Cetron, directeur de la Division de la migration mondiale et de la quarantaine du CDC. «Par conséquent, exiger des masques nous aidera à contrôler cette pandémie et aidera à rouvrir l’économie américaine.» Une note de bas de page dans l’ordonnance indique que le centre se réserve le droit d’exécuter l’ordonnance «par des sanctions pénales». Mais un porte-parole de l’agence a déclaré que l’ordonnance reposait fortement sur une action volontaire pour faire appliquer le mandat. «Le CDC encourage fortement et anticipe une conformité volontaire généralisée ainsi que le soutien d’autres agences fédérales dans l’application de cette ordonnance, dans la mesure permise par la loi», a-t-il déclaré. «Le CDC sera assisté dans sa mise en œuvre par d’autres partenaires fédéraux, y compris le DHS et le DOT», se référant au Département de la sécurité intérieure et au Département des transports. La mise en place d’un mandat de masque national pour les voyageurs a été saluée par les responsables de la santé publique comme une étape nécessaire pour corriger le patchwork de réglementations locales qui permettent parfois aux voyageurs de se déplacer librement sans couverture faciale, malgré de nombreuses données montrant que le port d’un masque est essentiel pour empêcher la propagation du virus.