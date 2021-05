Le CDC décrète que seuls les enfants complètement vaccinés peuvent abandonner leurs masques dans les camps d’été – RT USA News

Le CDC a donné sa bénédiction pour permettre aux enfants de participer aux camps de jeunes sans masque, mais seulement s’ils ont été complètement vaccinés contre Covid-19. Le reste devrait toujours être masqué pour les activités intérieures et certains rassemblements extérieurs.

Les camps d’été où tous les participants sont entièrement vaccinés peuvent fonctionner normalement, sans masques ni autres mesures de distanciation sociale, a déclaré vendredi le CDC.

Cependant, étant donné que la plupart des enfants ne seront pas complètement vaccinés d’ici l’été, il est probable que de nombreux camps suivront la voie la plus sûre et la moins compliquée : ordonner à tous les participants de porter des masques. L’alternative serait de vérifier le statut de vaccination de chaque enfant et de diviser les non vaccinés en un groupe distinct.

Mais après des directives précédentes qui ont été critiquées comme trop strictes – ordonnant essentiellement que tous les enfants et adultes portent des masques à tout moment, même s’ils ont été vaccinés – la nouvelle directive a été saluée comme une amélioration.

« Il était temps ! » a déclaré le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) sur Twitter.

Maintenant, libérez nos enfants de la folie de la course à pied avec des masques et autres bêtises.

Jusqu’au début du mois, aucun des vaccins autorisés aux États-Unis n’était approuvé pour les enfants de moins de 16 ans. Le CDC a donné son approbation le 12 mai pour que l’inoculation Covid-19 de Pfizer-BioNTech soit administrée aux enfants dès l’âge de 12 ans. Depuis lors , environ 2,5 millions d’enfants de 12 à 15 ans ont reçu au moins leur première dose. Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas commencer à recevoir leurs vaccins Covid-19 avant la fin de 2021 ou le début de 2022.

L’industrie américaine des camps d’été devrait commencer à revenir à la normale cette année après que la pandémie de Covid-19 a anéanti environ 16 milliards de dollars de revenus en 2020, selon une estimation de l’American Camp Association. Environ 70 à 80% des camps de nuit ont été fermés l’année dernière, gardant des millions d’enfants à la maison.

Alors que le CDC indique toujours que les camps d’été nécessitent un masquage à l’intérieur pour les enfants et le personnel non vaccinés, il a assoupli ses directives sur les activités de plein air, affirmant que « En général, les gens n’ont pas besoin de porter de masques lorsqu’ils sont à l’extérieur. » Cependant, il a maintenu que les campeurs non vaccinés devraient toujours porter des masques dans les lieux extérieurs surpeuplés ou lors d’activités impliquant « un contact étroit soutenu avec d’autres personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ».

L'agence a également exhorté les exploitants de camps à être « soutenir » des membres du personnel vaccinés et des enfants qui choisissent de continuer à porter un masque. Il a indiqué que dans les cas où il est difficile de déterminer qui a été vacciné, les camps peuvent choisir d'imposer des couvre-visages universels, en particulier dans les environnements intérieurs où le risque de transmission est le plus élevé.





