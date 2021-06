Le CDC convoquera une «réunion d’urgence» sur une maladie cardiaque rare liée aux vaccins Covid – RT USA News

Les responsables de la santé américains tiendront bientôt une session d’urgence pour discuter d’une maladie cardiaque rare mais dangereuse survenant chez les receveurs du vaccin contre le coronavirus, après avoir constaté des taux de maladie plus élevés que prévu.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé la réunion jeudi, prévue pour le 18 juin, où ses conseillers aborderont les cas de myocardite, ou inflammation du muscle cardiaque, chez ceux qui ont reçu les vaccins développés par Pfizer et Moderna.

Jeudi, l’agence a déclaré avoir reçu 475 rapports sur la maladie, dont 226 répondent à sa propre définition de la myocardite. Bien que la plupart se soient rétablis depuis, 41 patients ont présenté des symptômes persistants, tandis que trois des 15 encore hospitalisés restent en soins intensifs. Aucun décès n’a été signalé à ce jour.





Bien qu’un avis précédent du CDC ait déclaré que les cas de myocardite étaient « peu fréquent, » affectant seulement une petite fraction de près de 130 millions de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis, un autre document publié deux semaines plus tard a noté qu’il y avait un « nombre plus élevé… observé que prévu » notamment chez les 16-24 ans. La plupart ont présenté des symptômes après leur deuxième dose de vaccin.

Tom Shimabukuro, un responsable de la sécurité des vaccins pour le CDC, a déclaré à CBS News que certains des cas signalés seront probablement exclus après un examen plus approfondi, tout en ajoutant que les informations préliminaires sont « cohérent » avec ce que les chercheurs israéliens ont trouvé chez les vaccinés. La semaine dernière, le ministère de la Santé de Tel-Aviv a déclaré que la maladie était probablement liée aux vaccinations, en particulier pour les jeunes hommes.

Bien que rares, d’autres effets secondaires ont déjà été liés aux vaccins contre le coronavirus, avec plusieurs rapports d’inflammation de la moelle épinière connue sous le nom de myélite transverse. À la fin du mois de mars, cependant, sur près de 9 500 réactions négatives signalées au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du CDC, seuls neuf cas de la maladie ont été confirmés chez les receveurs des injections Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, selon un étude publiée dans le journal QJM d’Oxford.





Une coagulation sanguine dangereuse dans le cerveau a également été observée chez certaines personnes ayant reçu des inoculations de Johnson & Johnson et d’AstraZeneca, les autorités américaines ayant identifié au moins 28 cas en mai, dont trois sont décédés. Les agences de santé britanniques, quant à elles, ont trouvé 309 patients présentant une coagulation importante, la plupart après avoir pris la première dose du vaccin d’AstraZeneca. Parmi ceux-ci, il y a eu 56 décès, en plus d’autres cas mortels signalés à travers l’Europe, ce qui a déjà incité plus d’une douzaine d’États à suspendre temporairement le déploiement de leurs vaccins.

