Le CDC confirme un deuxième cas humain de grippe aviaire H5 au Michigan ; Troisième cas lié à une éclosion de produits laitiers | Salle de presse en ligne du CDC

30 mai 2024 – Un deuxième cas humain d’infection par le virus de la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) A(H5) a été identifié dans l’État du Michigan. Il s’agit du troisième cas humain associé à une épidémie en cours dans plusieurs États du virus A(H5N1) chez des vaches laitières aux États-Unis. Aucun des trois cas n’est associé aux autres. Comme pour les deux cas précédents (un au Texas, un au Michigan), la personne est un ouvrier d’une ferme laitière exposé à des vaches infectées, ce qui en fait un autre exemple de propagation probable d’une vache à l’autre. Il s’agit du premier cas humain de H5 aux États-Unis à signaler des symptômes plus typiques d’une maladie respiratoire aiguë associée à une infection par le virus de la grippe, notamment le virus A(H5N1). Le CDC continue de surveiller de près les données disponibles provenant des systèmes de surveillance de la grippe, en particulier dans les États touchés, et il n’y a eu aucun signe d’activité grippale inhabituelle chez les personnes, y compris aucune augmentation des visites aux urgences pour la grippe et aucune augmentation de la détection en laboratoire des cas de grippe humaine.

Sur la base des informations disponibles à l’heure actuelle, ce cas ne modifie pas l’évaluation actuelle des risques pour la santé humaine de la grippe aviaire A(H5N1) du CDC pour le grand public américain, car les trois cas sporadiques ont eu un contact direct avec des vaches infectées. Le risque dépend de l’exposition et, dans ce cas, l’exposition pertinente concerne les animaux infectés. Le risque pour les membres du grand public qui ne sont pas exposés à des animaux infectés reste faible. Cependant, cette évolution souligne l’importance des précautions recommandées chez les personnes exposées à des animaux infectés ou potentiellement infectés. Les personnes exposées de près ou de manière prolongée et sans protection à des oiseaux ou à d’autres animaux infectés (y compris le bétail), ou à des environnements contaminés par des oiseaux ou d’autres animaux infectés, courent un plus grand risque d’infection et doivent prendre des précautions.

Contexte de l’affaire

Un travailleur laitier exposé à des vaches infectées par le H5N1 (dans une ferme différente de celle cas la semaine dernière) a signalé des symptômes aux autorités sanitaires locales. Le patient a signalé des symptômes des voies respiratoires supérieures, notamment une toux sans fièvre et une gêne oculaire accompagnée d’écoulements aqueux. Le patient a reçu un traitement antiviral à l’oseltamivir, s’isole à la maison et ses symptômes disparaissent. Les contacts familiaux du patient n’ont développé aucun symptôme, font l’objet d’une surveillance médicale et se sont vu proposer de l’oseltamivir. Aucun autre travailleur de la même ferme n’a signalé de symptômes et tout le personnel est surveillé. Il n’existe actuellement aucune indication de propagation interhumaine du virus A(H5N1).

Des échantillons ont été prélevés sur le patient ; dont l’un était positif au virus de la grippe A(H5) à l’aide du test CDC effectué au laboratoire du département de la santé de l’État. Les spécimens ont été envoyés au CDC pour des tests plus approfondis. Ils ont été reçus le 29 mai et les résultats des tests effectués cette nuit-là ont confirmé une infection par le virus A(H5). Le Michigan a ensuite été informé des résultats.

La désignation de la neuraminidase du virus de la grippe (le N dans le sous-type) est en attente de séquençage génétique au CDC et les résultats seront disponibles d’ici 1 à 2 jours, en cas de succès. Une analyse génétique supplémentaire recherchera tout changement dans le virus qui pourrait modifier l’évaluation des risques de l’agence.

Activités du CDC et évaluation des risques

Ce cas a été détecté grâce au programme de surveillance active du Michigan pour les personnes exposées à du bétail infecté, en collaboration avec le CDC. L’identification d’un cas supplémentaire de H5 n’est pas surprenante et montre l’importance d’une réponse proactive de santé publique. Compte tenu de l’ampleur de la propagation de ce virus chez les vaches laitières, des cas humains supplémentaires chez des personnes présentant un risque plus élevé ne seraient pas surprenants. L’une des priorités actuelles du CDC est de prévenir de nouveaux cas d’infections par le virus A(H5N1) chez les travailleurs des troupeaux laitiers, qui courent un risque plus élevé d’exposition. Le CDC a précédemment fourni des recommandations provisoires mises à jour pour la protection des travailleurs afin d’inclure ceux qui travaillent avec des vaches laitières et a demandé aux États de fournir des équipements de protection individuelle aux travailleurs agricoles. En outre, l’agence mène des actions de sensibilisation continues auprès des groupes représentant les travailleurs agricoles.

Recommandations du CDC

Les gens doivent porter l’équipement de protection individuelle recommandé lorsqu’ils interagissent avec des animaux infectés ou potentiellement infectés et surveiller leur état de santé pendant 10 jours après leur exposition la plus récente. Apprenez-en davantage sur les recommandations du CDC concernant la protection des travailleurs et l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI).

Les gens doivent éviter les expositions rapprochées, prolongées ou non protégées à des animaux malades ou morts, y compris les oiseaux sauvages, la volaille, les autres oiseaux domestiques et les autres animaux sauvages ou domestiqués (y compris les vaches).

Les gens doivent également éviter toute exposition non protégée aux excréments d’animaux, à la litière (litière), au lait non pasteurisé (« cru ») ou à des matériaux qui ont été touchés par ou à proximité d’oiseaux ou d’autres animaux suspectés ou confirmés du virus A(H5N1).

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du CDC à l’adresse Grippe aviaire H5N1 : résumé de la situation actuelle.