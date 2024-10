Le CDC confirme un deuxième cas humain de grippe aviaire dans le Missouri sans exposition connue aux animaux de ferme | Santé

VENDREDI 25 octobre 2024 (HealthDay News) – Une deuxième personne du Missouri qui n’a été exposée ni à de la volaille ni à des vaches laitières a été infectée par la grippe aviaire, ont rapporté jeudi les autorités sanitaires américaines.

Cette personne partageait une maison avec un patient qui avait été hospitalisé pour la première fois à cause de la grippe aviaire en août, mais les tests d’anticorps ont depuis montré que les agents de santé symptomatiques qui ont soigné le patient n’étaient pas infectés par le virus H5N1, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. a déclaré dans son dernier mise à jour sur la grippe aviaire.

En ce qui concerne le contact familial du patient hospitalisé d’origine, l’enquête a montré que le fait « que ces deux individus présentaient des dates d’apparition des symptômes identiques conforte une exposition commune unique à la grippe aviaire plutôt qu’une propagation de personne à personne au sein du ménage », le C’est ce qu’a noté le CDC.

« A ce jour, aucune propagation interhumaine de la grippe aviaire H5 n’a été identifiée aux Etats-Unis », a ajouté l’agence. « Le CDC estime que le risque immédiat pour le grand public lié à la grippe aviaire H5N1 reste faible, mais les personnes exposées à des animaux infectés courent un risque plus élevé d’infection. »

En effet, le nombre de cas humains de grippe aviaire liés au bétail augmente rapidement aux États-Unis. Californie confirmé 15 cas humains de grippe aviaire cette semaine, alors que l’État de Washington a signalé deux ouvriers avicoles infectés et cinq autres présumés positifs.

À l’exception des deux personnes vivant dans le Missouri, toutes les infections jusqu’à présent ont été liées à une exposition à des volailles ou des bovins infectés.

Les enquêteurs ne savent pas comment le patient du Missouri et le membre de sa famille ont été infectés. Ils n’ont pas été en contact avec des animaux infectés et n’ont pas consommé de produits à base de lait cru susceptibles d’être porteurs du virus, ont indiqué les responsables.

Les derniers cas alimentent l’inquiétude croissante des experts en santé publique quant au fait que l’épidémie actuelle de grippe aviaire qui rend malades les vaches laitières et les volailles finira par déclencher une transmission interhumaine du virus.

Dans tout le pays, plus de 338 troupeaux laitiers dans 14 États ont été infectés depuis que le foyer chez les vaches laitières a été confirmé pour la première fois en mars. La grippe aviaire se propage depuis plusieurs années chez les oiseaux sauvages et domestiques aux États-Unis.

« Nous devrions être très inquiets à ce stade » Dr James Lawlercodirecteur du Centre mondial pour la sécurité sanitaire de l’Université du Nebraska, a déclaré au New York Times. « Personne ne devrait encore appuyer sur le bouton de panique, mais nous devrions vraiment consacrer beaucoup de ressources à comprendre ce qui se passe. »

Dr Matthieu Binnickerdirecteur du laboratoire de virologie clinique de la Mayo Clinic, a déclaré que le patient du Missouri et le contact familial pourraient avoir été infectés par la même source, ou que l’un aurait pu le transmettre à l’autre.

« J’espère vraiment qu’ils découvriront finalement qu’il y a eu une exposition probable d’animaux, parce que l’alternative est un peu effrayante », a déclaré Binnicker. Actualités NBC.

