Les responsables de la santé américains surveillant de près les effets secondaires possibles du premier vaccin COVID-19 autorisé ont déclaré samedi qu’ils avaient vu au moins six cas de réactions allergiques graves sur plus d’un quart de million de coups administrés.

Les experts médicaux ont déclaré qu’un produit chimique appelé polyéthylène glycol (PEG), un composé le plus couramment utilisé dans les laxatifs, « pourrait être le coupable » des réactions.

Le PEG est un ingrédient du vaccin Pfizer ainsi que du vaccin Moderna Inc autorisé vendredi.

Mais la Food and Drug Administration a déclaré que la plupart des Américains souffrant d’allergies devraient être en sécurité pour recevoir le vaccin.

Il a déclaré que seules les personnes qui ont déjà eu des réactions allergiques graves aux vaccins ou aux ingrédients de ce vaccin particulier devraient éviter de se faire vacciner.

Vendredi, un agent de santé de première ligne du Garfield Medical Center reçoit sa première dose de vaccin Pfizer COVID-19 dans une tente escamotable devant leur établissement principal de Monterey Park, en Californie.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré avoir constaté au moins six cas de réactions allergiques graves au vaccin COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech. Des flacons de vaccin sont vus ci-dessus à Pinellas Park, en Floride, vendredi

Trois travailleurs de la santé en Alaska avaient besoin d’un traitement médical après avoir reçu le vaccin plus tôt cette semaine, tandis qu’un hôpital de la banlieue de Chicago a interrompu les inoculations après que quatre membres du personnel aient signalé des effets indésirables.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que plus de 272 000 injections du vaccin Pfizer avaient été administrées dans tout le pays samedi matin.

La demi-douzaine de cas de réaction allergique ont été signalés vendredi soir et comprenaient une personne ayant des antécédents de réactions vaccinales.

Les responsables de la santé surveillent de près ces effets secondaires.

Les vaccinés américains sont censés traîner après leurs injections au cas où des signes d’allergie apparaissent.

L’avocat Condell Medical Center à Libertyville, dans l’Illinois, a arrêté les vaccinations vendredi et les reprendra dimanche après que quatre travailleurs médicaux ont signalé des effets indésirables.

Le CDC a déclaré que tous les cas se sont produits dans la fenêtre d’observation recommandée et ont été traités rapidement.

Les chiffres ont été discutés lors d’une réunion d’un comité qui conseille le CDC sur les vaccins.

Le groupe a approuvé samedi le vaccin COVID-19 de Moderna, qui a reçu une autorisation d’urgence vendredi.

Des effets secondaires moins graves ont également été rares.

Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré lors d’une conférence de presse que les réactions allergiques au PEG pourraient être un peu plus courantes qu’on ne le pensait auparavant.

Parmi les 215 000 premières personnes à se faire vacciner aux États-Unis, moins de 1,5% d’entre elles avaient des problèmes qui les empêchaient d’accomplir leurs activités normales ou nécessitaient des soins médicaux.

De nombreux vaccins peuvent provoquer une gêne temporaire, comme une douleur au bras ou certains symptômes pseudo-grippaux.

Les vaccins COVID-19 ont tendance à provoquer plus de ces réactions qu’un vaccin contre la grippe, et certains hôpitaux échelonnent les périodes de vaccination de leurs employés pour éviter les problèmes de personnel.

Un établissement médical de l’Illinois a temporairement arrêté les vaccinations contre le COVID-19 après que quatre travailleurs de la santé aient eu des réactions indésirables aux injections.

L’avocat Condell Medical Center à Libertyville a arrêté les vaccinations vendredi et les reprendra dimanche.

Les employés non identifiés ont eu des réactions comprenant des picotements et une fréquence cardiaque élevée quelques instants après avoir pris le vaccin, rapporte ABC 7.

«Ces quatre membres de l’équipe représentent moins de 0,15% des quelque 3 000 personnes qui ont jusqu’à présent été vaccinées dans Advocate Aurora Health», indique un communiqué.

Alors que trois membres du personnel se rétablissent à domicile, un quatrième reçoit un traitement supplémentaire.

Advocate a déclaré qu’il utiliserait le temps pour aider à déterminer ce qui a pu causer les réactions.

Les vaccinations sont toujours en cours dans les huit autres sites Advocate Aurora Health de l’Illinois et dans les trois sites du Wisconsin.

Un clinicien basé à Fairbanks, en Alaska, a souffert de symptômes anaphylactiques après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus Pfizer, a déclaré vendredi un hôpital, devenant le troisième agent de santé de l’État à subir une réaction indésirable au nouveau médicament.

Le clinicien, dont le nom n’a pas été divulgué, a commencé à présenter des symptômes environ 10 minutes après avoir été vacciné jeudi, selon Foundation Health Partners, exploitant du Fairbanks Memorial Hospital.

L’agent de santé a été traité dans la salle d’urgence de l’hôpital avec de l’épinéphrine et relâché environ six heures plus tard, a déclaré Foundation Health Partners dans un communiqué écrit.

Deux travailleurs de la santé de Juneau ont subi des réactions indésirables au médicament plus tôt cette semaine.

L’une d’entre elles a été brièvement hospitalisée dans cette ville pour anaphylaxie après avoir été vaccinée mardi.

Le second a eu une réaction plus douce mercredi et a été soigné aux urgences de l’hôpital et libéré.

«Des réactions allergiques, bien que rares, peuvent survenir avec des injections de médicaments et de vaccins», a déclaré la Dre Angelique Ramirez, médecin-chef de Foundation Health Partners.

La clinicienne de Fairbanks a publié sa propre déclaration qui a été incluse dans le communiqué de Foundation Health Partners.

« Je recevrais le vaccin et le recommanderais à tout le monde, malgré ma réaction, pour aider notre pays à se faire vacciner, ce qui est nécessaire pour la santé de tous les Américains, pour l’économie, pour que les familles s’embrassent à nouveau, pour ramener les enfants à l’école mettre le pays de l’autre côté de cette pandémie », a déclaré l’agent de santé.

L’Alaska a reçu ses premières expéditions du vaccin Pfizer dimanche soir, ont annoncé des responsables de l’État.

Des lots ont été envoyés dans tout l’État, notamment par hydravion et bateau vers des sites plus éloignés.

Les cas en Alaska étaient similaires à deux cas signalés la semaine dernière en Grande-Bretagne.

Le régulateur médical britannique a déclaré que toute personne ayant des antécédents d’anaphylaxie ou de réactions allergiques graves à un médicament ou à un aliment ne devrait pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.

Vendredi, la FDA a déclaré que le vaccin Moderna ne devrait pas être administré aux personnes ayant des antécédents connus de réactions allergiques graves à l’un des composants du vaccin.

Le régulateur exige également que des traitements médicaux appropriés pour les réactions allergiques immédiates soient disponibles lorsque le vaccin est administré en cas de réaction anaphylactique.

Pfizer n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter.