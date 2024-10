Le CDC commencera à dépister les voyageurs du Rwanda vers les États-Unis pour le virus de Marburg

CNN

Au milieu d’une épidémie de virus de Marburg au Rwanda, les voyageurs arrivant aux États-Unis et ayant séjourné au Rwanda au cours des 21 jours précédents seront soumis à un contrôle à partir de la semaine prochaine, a annoncé le ministère américain de la Santé et des Services sociaux. annoncé Lundi.

Il n’y a aucun cas confirmé de maladie à virus Marburg – une maladie hémorragique rare mais mortelle semblable à Ebola – en dehors du Rwanda, et les responsables ont déclaré que le risque actuel pour les États-Unis est faible. Cependant, le HHS indique que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis commenceront le contrôle de santé publique à l’entrée la semaine du 14 octobre dans le but de réduire le risque d’importation et de propagation des cas.

Le CDC publie également un avis de santé aux voyageurs de niveau 3, recommandant aux gens de reconsidérer tout voyage non essentiel au Rwanda et envoyant des SMS automatisés aux voyageurs aériens arrivant du Rwanda pour partager des informations et des instructions.

Lundi, il y a eu 56 cas confirmés de Marburg au Rwanda, avec 36 personnes en isolement et traitement, et 12 décès, selon le ministère de la Santé. De nombreux cas concernent des agents de santé, selon le CDC.

Marbourg est un orthomarburgvirusun virus présent naturellement chez les chauves-souris frugivores. C’est de la même famille que le virus Ebola. Marburg peut se propager d’humain à humain lorsqu’une personne entre en contact avec les fluides corporels d’une personne infectée. Les gens peuvent également tomber malades après avoir manipulé les vêtements ou la literie d’un patient.

Ce n’est pas un virus aéroporté comme le coronavirus qui provoque le Covid-19, ce qui le rend un peu plus facile à contrôler, disent les experts.

L’apparition des symptômes peut prendre jusqu’à trois semaines après qu’une personne a été exposée au virus. La maladie commence généralement par une éruption cutanée et de la fièvre. Les gens peuvent vomir et avoir de graves maux de tête et des douleurs musculaires. Dans les cas graves, les patients peuvent saigner du nez, des gencives et des yeux, et une hémorragie interne se manifeste par du sang dans les vomissements, l’urine et les selles. Une perte de sang importante peut entraîner un état de choc et la mort dans 90 % des cas.

Il n’existe pas de vaccins ou de traitements spécifiques pour Marburg ; les soins de soutien comprennent du repos et des liquides.

Le CDC et l’Organisation mondiale de la santé ont déployé des équipes d’experts au Rwanda pour fournir des conseils et une assistance aux agents de santé publique.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Sean Savett, a déclaré dans une déclaration Lundi, le gouvernement américain travaille en étroite collaboration avec le Rwanda pour contrôler l’épidémie.

« Depuis qu’ils ont appris l’existence de cette épidémie, les États-Unis se sont engagés à débloquer près de 11 millions de dollars pour répondre aux besoins sanitaires urgents au Rwanda et dans les pays voisins, notamment en soutenant la surveillance et la recherche des contacts, en fournissant des conseils en matière de prévention et de contrôle des infections et en assurant le contrôle à la sortie de l’aéroport et du pays du Rwanda. postes frontaliers voisins », a-t-il déclaré. « Bien qu’il n’existe actuellement aucun vaccin ou médicament approuvé par la FDA contre le MVD, les États-Unis ont fourni des centaines de doses de vaccin expérimental et un petit nombre de doses thérapeutiques expérimentales, qui sont arrivées au Rwanda ce week-end. »

Dans un consultatif la semaine dernière, le CDC a exhorté les prestataires de soins de santé aux États-Unis à surveiller d’éventuels symptômes de Marburg chez les patients ayant déjà voyagé et à isoler ceux qui présentent des symptômes et courent un risque élevé de contracter la maladie jusqu’à ce qu’ils obtiennent un test négatif. Il est conseillé aux voyageurs se rendant dans la zone épidémique d’éviter de se rendre dans les établissements de santé, sauf pour des soins médicaux urgents.

Jen Christensen et Donald Judd de CNN ont contribué à ce rapport.