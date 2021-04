Le CDC blâme «  l’anxiété Covid  » pour les effets indésirables, 164 fois plus de personnes s’évanouissant après avoir reçu le vaccin J&J par rapport au vaccin contre la grippe – RT USA News

L’anxiété a provoqué des réactions indésirables au jab de Johnson & Johnson chez 64 patients en seulement trois jours, ce qui a entraîné la fermeture temporaire de quatre sites de vaccination aux États-Unis, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention.

Après avoir reçu des rapports de «Grappes d’événements liés à l’anxiété», le CDC a étudié de telles réactions chez les receveurs des vaccins contre le coronavirus Johnson & Johnson (Janssen) dans cinq sites de vaccination en Californie, au Colorado, en Géorgie, dans l’Iowa et en Caroline du Nord entre le 7 et le 9 avril. Sur 8 624 personnes ayant reçu le vaccin J&J au cours de cette période, 64 ont connu des événements liés à l’anxiété, dont 17 se sont évanouis, a annoncé vendredi les autorités sanitaires.

Les effets indésirables ont conduit à une suspension temporaire de la vaccination dans quatre des cinq établissements, mais une enquête plus approfondie a révélé qu’aucun des événements n’était grave.





Divers événements liés à l’anxiété tels que des étourdissements, une transpiration excessive, des évanouissements, des nausées, des vomissements et une hypotension, entre autres, sont relativement courants et peuvent survenir immédiatement après une injection de n’importe quel vaccin, a noté le CDC. Des complications plus graves nécessitant une hospitalisation ou entraînant une invalidité permanente ou même la mort sont également possibles – mais extrêmement rares.

Cependant, le CDC a souligné qu’au cours des cinq semaines d’utilisation du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis, les rapports d’évanouissements étaient 164 fois plus fréquents par rapport aux piqûres contre la grippe – au taux de 8,2 et 0,05 cas pour 100000 injections. , respectivement. Évanouissements et autres réactions «Peut être causé par l’anxiété de recevoir une injection» dit le CDC.

Environ un quart de ceux qui ont souffert de telles complications avaient des antécédents d’événements liés à l’anxiété. Le stress global de la pandémie, les réactions indésirables sur place et les rapports des médias sur les complications causées par les vaccins pourraient également provoquer des épisodes supplémentaires liés à l’anxiété, a déclaré le CDC.





Les autorités sanitaires américaines ont en fait proposé le jab Janssen comme le « Option plus attrayante pour les personnes qui ont une aversion pour les aiguilles », étant donné qu’il ne nécessite qu’une seule dose, plutôt que deux injections comme les vaccins Pfizer et Moderna contre Covid-19.

L’utilisation du vaccin J&J aux États-Unis avait été suspendue pendant 11 jours plus tôt ce mois-ci, 15 patients sur 7 millions ayant développé des caillots sanguins graves après les injections et trois d’entre eux étant décédés. Le CDC a repris le déploiement du jab la semaine dernière, jugeant qu’il était suffisamment sûr et que le risque de thrombose était « très lent. »

