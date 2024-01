Le CDC avertit les agents de santé d’être en alerte face à la rougeole face à l’augmentation du nombre de cas

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avertissent les cliniciens de rester en alerte face aux cas de rougeole en raison du nombre croissant d’infections.

Entre le 1er décembre 2023 et le 23 janvier 2024, il y a eu 23 cas confirmés de rougeole, dont sept cas provenant de voyageurs internationaux et deux épidémies avec cinq infections ou plus chacune, selon un rapport. e-mail envoyé cette semaine.

Des cas ont été signalés en Pennsylvanie, New Jersey, Delaware et le Région de Washington, DC jusqu’à présent.

La plupart de ces cas concernaient des enfants et des adolescents qui n’avaient pas été vaccinés contre la rougeole, bien qu’ils y soient éligibles.

Selon le CDC, la plupart des cas de rougeole aux États-Unis surviennent lorsque des Américains non vaccinés ou partiellement vaccinés voyagent à l’étranger, contractent la maladie et la transmettent ensuite à ceux qui ne sont pas vaccinés à leur retour.

L’agence fédérale de la santé a déclaré que l’augmentation des cas aux États-Unis reflète une augmentation mondiale des infections et qu’il existe une « menace mondiale croissante ».

“En raison des cas récents, les prestataires de soins de santé doivent être en alerte pour les patients qui présentent : (1) une éruption cutanée fébrile et symptômes compatibles avec la rougeole (par exemple., toux, coryza ou conjonctivite) et (2) ont récemment voyagé à l’étranger, en particulier dans des pays où la rougeole est présente épidémies“, a écrit le CDC dans son message.

Si les agents de santé soupçonnent qu’un patient a la rougeole, le CDC indique que le patient doit être isolé immédiatement pendant au moins quatre jours à compter de l’apparition des symptômes et que les services de santé locaux ou étatiques doivent en être informés. Le patient doit ensuite être testé, une prophylaxie post-exposition doit être administrée aux contacts étroits et tous les contacts qui ne sont pas à jour dans leurs vaccinations contre la rougeole doivent être vaccinés.

La rougeole est une maladie très contagieuse, le CDC affirmant que toute personne infectée par le virus peut le transmettre à jusqu’à 10 contacts proches s’ils ne sont pas protégés, notamment s’ils ne portent pas de masque ou ne sont pas vaccinés.

Complications de la rougeole peuvent être relativement bénins, y compris des éruptions cutanées, ou ils peuvent être beaucoup plus graves, comme une septicémie virale, une pneumonie ou un gonflement du cerveau.

Le CDC dit toute personne qui a eu la rougeole à un moment donné de sa vie ou qui a reçu deux doses du vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) est protégée contre la rougeole.

Une dose du vaccin contre la rougeole est efficace à 93 % pour prévenir l’infection en cas d’exposition au virus. Deux doses sont efficaces à 97 %.

En 2000, la rougeole était déclaré éliminé des États-Unis, grâce à une campagne de vaccination très efficace, mais des épidémies sont apparues ces dernières années dans des poches non vaccinées du pays.

Entre novembre 2022 et février 2023, 85 enfants ont contracté la rougeole dans l’Ohio, dont 80 n’étaient pas vaccinés.

En Californie, une personne non identifiée atteinte de rougeole qui a visité Disneyland a provoqué une épidémie, infectant 125 personnes entre décembre 2014 et février 2015.