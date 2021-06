Le CDC autorise les personnes vaccinées à voyager en dehors des États-Unis ; Les cas de COVID en Inde baissent

Au milieu des appels intensifiés aux pays riches pour qu’ils partagent leur excédent de vaccins COVID avec le reste du monde, les États-Unis sont prêts à intensifier leur action.

L’administration Biden achètera 500 millions de doses de vaccin Pfizer et en fera don dans le monde, a rapporté mercredi le Washington Post, affirmant qu’une annonce est attendue lors du sommet du G7 auquel le président Joe Biden assiste cette semaine en Grande-Bretagne.

L’administration avait précédemment annoncé qu’elle distribuerait 80 millions de doses de vaccin d’ici la fin du mois, mais ce nouvel engagement représente une multiplication par six. La première attribution de ces 80 millions de doses – une tranche de 25 millions – ira principalement aux pays d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique dans le cadre de l’initiative de distribution de vaccins COVAX.

L’inégalité des vaccins est devenue une préoccupation de plus en plus pressante, et l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une « pandémie à deux voies » alors que les pays riches inoculent une grande partie de leur population et que les pays en développement sont exposés aux ravages du coronavirus.

Dans un rapport du 3 juin, Oxfam International a déclaré que sur les 1,77 milliard de doses administrées dans le monde à ce moment-là, 28 % étaient allées à des habitants des pays du G7 et seulement 0,3 % à des pays à faible revenu. Une telle disparité pourrait prolonger la pandémie et permettre l’émergence de variantes dangereuses alors que le virus continue de se propager.

►Les infections quotidiennes à coronavirus en Inde sont tombées en dessous de 100 000 pour la première fois en plus de deux mois, alors que la vague monstrueuse qui a frappé le pays le mois dernier a reculé.

►La variante delta hautement transmissible représente désormais 6% des infections aux États-Unis, a déclaré l’administration Biden.

►Plusieurs dizaines de membres du personnel de l’hôpital méthodiste de Houston, qui est devenu le premier grand système de santé aux États-Unis à imposer les vaccinations contre le COVID-19, ont été suspendus sans salaire cette semaine pour ne pas s’être conformés à l’exigence de vaccination complète de l’hôpital. Les membres du personnel représentent moins de 1 % des quelque 26 000 employés de l’hôpital.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 598 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 174 millions de cas et plus de 3,74 millions de décès. Près de 140,4 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 42,3% de la population, selon le CDC.

Le plus grand programme d’été de l’histoire fait face à une tâche majeure

Des millions d’enfants participeront à ce qui devrait être le plus grand programme d’école d’été de l’histoire, alimenté par plus de 1,2 milliard de dollars d’aide post-pandémie ciblée du plan fédéral de sauvetage américain. Mais les experts craignent que les étudiants qui bénéficieraient le plus d’un tutorat supplémentaire ne l’obtiendront pas. Des études ont montré que les étudiants ayant le plus besoin d’aide, généralement les enfants noirs ou latinos issus de familles à faible revenu qui étaient déjà laissés pour compte sur le plan scolaire avant la pandémie – souvent à cause de facteurs socio-économiques et de racisme systémique – sont les moins susceptibles de participer réellement. Et ceux qui s’inscrivent souvent n’assistent pas régulièrement.

« Les derniers mois ont été pleins de traumatismes, de chagrin et de stress », a déclaré Austin Beutner, surintendant du district scolaire unifié de Los Angeles. « Nous savons que l’un des meilleurs endroits où les enfants peuvent guérir sont les écoles, entourées de soutien et de leurs amis et du sens de la communauté que seule une école peut fournir. » Lire la suite ici.

– Trevor Hughes

Un pharmacien du Wisconsin qui a tenté de ruiner 500 doses de vaccin écope de trois ans de prison

Un ancien pharmacien du Wisconsin qui a admis avoir tenté de saboter plus de 500 doses de vaccins COVID-19 à un moment où la demande de vaccins était écrasante a été condamné à trois ans de prison.

Steven Brandenburg, 46 ans, de Grafton a admis après son arrestation en décembre avoir intentionnellement retiré les doses fabriquées par Moderna d’un réfrigérateur pendant des heures au centre médical Aurora de Grafton. Il a plaidé coupable en février à deux chefs d’accusation de tentative de falsification d’un produit de consommation.

Son avocat, Jason Baltz, a déclaré que Brandenburg était sceptique quant aux vaccins en général après qu’une de ses filles a été diagnostiquée avec un eczéma, une affection cutanée, suite à une inoculation à un jeune âge.

Aurora a détruit la plupart des doses falsifiées, mais pas avant que 57 personnes – pour la plupart des collègues de Brandebourg – aient reçu des inoculations de l’approvisionnement. Ces doses auraient toujours été efficaces, mais des semaines d’incertitude sur ce front ont créé une tempête de colère, d’anxiété et d’angoisse parmi les destinataires, selon des documents judiciaires.

« L’équipe est toujours très troublée », a déclaré Michelle Blakely, présidente de l’installation Aurora. « Cela a été absolument dévastateur pour l’organisation. »

– Sentinelle du Milwaukee Journal d’Elliot Hughes

Une histoire de deux États : le Minnesota a-t-il bien compris ?

Une analyse des données du Michigan et du Minnesota – les deux seuls États à fournir des dossiers de vaccins détaillés et comparables en réponse à enregistre les demandes d’USA TODAY – révèle que le Minnesota a suralimenté son système de santé, dispersant des doses dans un large réseau de cabinets de médecins et d’hôpitaux à travers l’État. Le Michigan, dans un effort pour distribuer équitablement les vaccins aux riches et aux pauvres, a dirigé des doses vers les services de santé publique qui visaient à inciter les résidents non assurés à des événements de vaccination de masse.

Non seulement le Michigan a dépassé le taux de vaccination global du Minnesota jusqu’à la fin mars, mais il n’a pas fait mieux pour vacciner les résidents minoritaires pauvres. Le Dr Bryan Jarabek, directeur de l’informatique chez M Health Fairview dans le Minnesota, a déclaré que tous les hôpitaux de l’État étaient entourés de cliniques.

« Les hôpitaux et les cliniques sont positionnés pour prendre soin de l’ensemble de l’État », a-t-il déclaré. « Nous avons ensuite montré cela au gouverneur … et lui avons dit: » Vous pouvez nous faire confiance. Donnez-nous les vaccins. Nous l’apporterons aux endroits qui en ont besoin.

– Aleszu Bajak

L’Ohio signale un 20 000e décès et le moins d’hospitalisations à ce jour

Ohio traversé deux jalons COVID-19 mardi, dépassant les 20 000 décès mais signalant également le plus petit nombre de personnes actuellement hospitalisées dans tout l’État.

Seuls 503 patients COVID ont été traités dans les hôpitaux de l’Ohio mardi, le nombre le plus bas observé depuis que l’Ohio Hospital Association a commencé à collecter des données en mars 2020. Cela représente une baisse par rapport au sommet de 5 308 le 15 décembre 2020 et de 1 058 il y a tout juste un mois.

Après avoir enregistré un record de 5 520 décès en décembre, l’État a enregistré une baisse en janvier et février, les personnes dans les établissements de soins de longue durée ayant été vaccinées. Mardi, plus de 46% de la population de l’Ohio avait reçu au moins une injection de vaccin.

– Jackie Borchardt, enquêteur de Cincinnati

CDC : les Américains vaccinés peuvent visiter le Canada, le Mexique et 60 autres pays

Les autorités fédérales donnent leur bénédiction pour que les Américains visitent nos pays voisins au nord et au sud, tant que les voyageurs sont vaccinés. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies révision des avis de santé aux voyageurs pour des dizaines de pays à un niveau à faible risque, ajustant ainsi les conseils de voyage pour les Américains vaccinés. Parmi les 62 destinations qui sont passées du niveau 4 « COVID-19 très élevé » au niveau 3 « COVID-19 élevé », figurent le Canada, le Mexique, le Japon, l’Italie, la France et l’Allemagne.

Le CDC recommande d’éviter les pays de niveau 4 et dit que les visiteurs des pays de niveau 3 doivent être entièrement vaccinés contre le coronavirus. Il décourage les voyages non essentiels vers ce dernier groupe par ceux qui ne sont pas vaccinés.

– Bailey Schulz

De fausses cartes de vaccination COVID-19 circulent sur Internet

De fausses cartes de vaccination COVID-19 sont vendues en ligne sur diverses plateformes, d’Amazon à Telegram. Amazon a depuis supprimé le fournisseur, mais photos partagées sur Twitter montrez ce qui était autrefois vivant – un paquet de 10 cartes de vaccination vierges pour 12,99 $. Certaines organisations et certains États ont créé des applications et des passeports numériques pour prouver la vaccination, mais il n’y a pas de pratique répandue. Les escrocs profitent de la confusion pour profiter des fausses cartes de vaccination. Les escrocs ont également trouvé un espace sur Telegram, le service de messagerie et l’application, pour vendre de fausses cartes de vaccin COVID-19, a découvert BuzzFeed News.

Le FBI a partagé une annonce d’intérêt public en mars disant qu’il est illégal de fabriquer ou d’acheter les cartes de vaccination car il s’agit d’une utilisation abusive du sceau de l’agence gouvernementale officielle. L’agence a également déclaré qu’elle mettait les autres à risque de contracter le COVID-19.

