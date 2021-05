Le CDC assouplit les directives du camp d’été Covid, dit que les adolescents entièrement vaccinés n’ont pas besoin de masques

Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli ses directives de santé publique pour les camps d’été, affirmant que les adolescents entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques faciaux.

Mercredi, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré aux législateurs de la Chambre que l’agence révisait ses directives de santé publique pour les camps d’été afin de tenir compte des adolescents vaccinés. Walensky a autorisé l’utilisation élargie du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 chez les 12 à 15 ans il y a deux semaines.

Les directives précédentes du CDC recommandaient que tous les enfants, indépendamment des vaccinations, portent des masques à quelques exceptions près pour certaines activités comme manger, boire ou nager. Il avait été critiqué par certains experts en santé publique et des parents qui disent que le risque de propagation de Covid est faible en extérieur et que les enfants ont un risque plus faible de maladie grave.

