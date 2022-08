Le CDC assouplit les directives de Covid alors que les États-Unis disposent de plus d’outils pour combattre le virus et empêcher les gens d’aller à l’hôpital

Un panneau à l’extérieur d’un hôpital annonce des tests COVID-19 le 19 novembre 2021 à New York. Vendredi, les conseillers en vaccins des Centers for Disease Control (CDC) et de la prévention des États-Unis ont voté à l’unanimité pour recommander une injection de rappel des vaccins COVID-19 pour tous les adultes aux États-Unis six mois après avoir terminé leurs deux premières doses.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli jeudi leurs directives sur le Covid-19, affirmant que le virus présente désormais un risque beaucoup plus faible de maladie grave, d’hospitalisation et de décès par rapport au début de la pandémie.

Les personnes qui ne sont pas à jour sur leurs vaccins n’ont plus besoin de se mettre en quarantaine si elles ont été exposées au Covid-19, selon les nouvelles directives du CDC. Au lieu de cela, les responsables de la santé publique recommandent désormais à ces personnes de porter un masque pendant 10 jours et de se faire tester le cinquième jour. Si votre test est positif

Greta Masetti, épidémiologiste du CDC, a déclaré que les États-Unis disposaient des vaccins et des traitements nécessaires pour lutter contre le virus. En conséquence, le virus représente désormais une menace beaucoup plus faible pour la santé publique, selon le CDC. Mais il reste crucial que chacun reste à jour sur ses vaccins, selon l’agence de santé publique.

“Cette orientation reconnaît que la pandémie n’est pas terminée, mais nous aide également à atteindre un point où le COVID-19 ne perturbe plus gravement notre vie quotidienne”, a déclaré Massetti dans un communiqué.

Les personnes dont le système immunitaire est sain, quel que soit leur statut vaccinal, doivent s’isoler pendant cinq jours après avoir été testées positives pour le virus, mais vous pouvez mettre fin à l’isolement au sixième jour si vous n’avez pas eu de symptômes ou si vous n’avez pas eu de fièvre pendant 24 heures et d’autres les symptômes se sont améliorés, selon les directives.

Après avoir quitté l’isolement, vous devez porter un masque de haute qualité jusqu’au 10e jour après votre test positif. Si vous avez eu deux tests antigéniques rapides négatifs, vous pouvez arrêter de porter votre masque plus tôt, conformément aux directives. Mais vous devez éviter les personnes les plus susceptibles de tomber malades de Covid, comme les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, jusqu’au 11e jour au moins.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, celles qui ont été hospitalisées avec Covid, ou celles qui ont eu un essoufflement dû au virus doivent s’isoler des autres pendant 10 jours. Mais les personnes dont le système immunitaire est affaibli et celles qui ont été hospitalisées devraient également consulter un médecin avant de mettre fin à l’isolement.

Si vous mettez fin à l’isolement mais que vos symptômes de Covid s’aggravent, vous devez retourner à l’isolement et suivre à nouveau les directives à partir de zéro, selon le CDC.

Les États-Unis signalent actuellement plus de 107 000 nouveaux cas par jour en moyenne, selon le CDC. Il s’agit probablement d’un sous-dénombrement important, car de nombreuses personnes testent désormais à domicile et les résultats ne sont pas repris dans les données officielles.

Environ 6 000 personnes atteintes de Covid sont admises à l’hôpital par jour en moyenne, selon les données du CDC. Près de 400 personnes meurent encore chaque jour en moyenne du virus.