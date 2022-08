Le CDC assouplit les directives Covid, éliminant les quarantaines

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour jeudi leurs directives communautaires et scolaires Covid-19, assouplissant plusieurs recommandations clés.

Les personnes exposées au virus n’ont plus besoin de se mettre en quarantaine à domicile, quel que soit leur statut vaccinal, bien qu’elles doivent porter un masque pendant 10 jours et se faire tester pour le virus le jour 5, selon les nouvelles directives. Les tests de surveillance de routine des personnes sans symptômes ne sont plus recommandés dans la plupart des contextes.

Les personnes testées positives pour le virus doivent toujours s’isoler à la maison pendant au moins cinq jours, et les directives concernant le masquage – qui recommandent que les gens portent des masques à l’intérieur dans les endroits où les niveaux communautaires de Covid-19 sont élevés – n’ont pas changé.