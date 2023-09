Le CDC approuve une autre injection contre le VRS : voici qui a besoin d’un vaccin contre le COVID, la grippe et le VRS

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis la semaine dernière recommandé un vaccin RSV (Abrysvo) pour les personnes dans leur troisième trimestre de grossesse afin de protéger leurs nouveau-nés une fois nés.

Le VRS (virus respiratoire syncytial) est un virus respiratoire courant, bénin chez la plupart des gens, mais qui peut provoquer des maladies graves chez certains groupes, en particulier les bébés et les personnes âgées. Avant la recommandation du CDC aux personnes enceintes de se faire vacciner contre le VRS, ce vaccin était approuvé et était disponible pour les personnes âgées de 60 ans et plus, offrant ainsi aux populations les plus vulnérables des outils de protection pour la première fois cette année.

Les vaccins contre la COVID-19 sont devenus disponibles récemment, et avec l’ajout du vaccin annuel contre la grippe, il est recommandé à la plupart des gens d’effectuer au moins deux injections cet automne et cet hiver. Et si vous n’avez pas encore reçu de vaccin, ne vous inquiétez pas : octobre est le moment idéal pour être protégé de manière optimale avant les mois froids, lorsque davantage de personnes passent du temps à l’intérieur et que les virus respiratoires se développent.

Voici ce qu’il faut savoir sur les vaccins contre la COVID, le RSV et la grippe cette année et qui devrait les recevoir.

En savoir plus: Prenez 2 minutes et commandez 4 tests COVID gratuits

Les adultes dans la soixantaine et plus peuvent recevoir trois vaccins



Si vous avez la soixantaine ou plus, vous courez un risque plus élevé de tomber gravement malade à cause de la grippe, du COVID-19 et du VRS. Voici ce que dit le CDC à propos des trois recommandations pour votre groupe d’âge.

Vaccin COVID : Oui fort

Vous pouvez obtenir une nouvelle formule et une seule injection du vaccin COVID-19 de Pfizer ou Moderna dès maintenant, à condition que deux mois se soient écoulés depuis votre dernière dose. Pour trouver une photo près de chez vous, entrez votre code postal dans Vaccins.gov. Votre assurance (privée ou Medicare) devrait couvrir la totalité du coût du vaccin, mais vous pouvez vérifier auprès de votre fournisseur pour vous assurer que vous vous rendez dans un endroit du réseau.

Si vous n’avez pas d’assurance maladie, le vaccin sera toujours gratuit si vous prenez rendez-vous dans une pharmacie participant au programme Bridge Access, qui comprend de nombreux sites CVS et Walgreens. (Cliquez sur la case « Bridge Access Program » lorsque vous prenez votre rendez-vous en ligne.)

Vaccin contre la grippe : Fort oui

Les personnes âgées courent un risque plus élevé de contracter une maladie grave due à la grippe. Ces dernières années, on a estimé que entre 70% et 85% des décès dus à la grippe concernaient des personnes âgées de 65 ans ou plus. Parmi les différents vaccins contre la grippe disponibles chaque année, le CDC recommande aux personnes âgées de se faire vacciner. vaccin contre la grippe à dose plus élevées’il y en a un près de chez vous et qu’il est pratique de l’obtenir.

Vaccin contre le VRS : à vous et à votre médecin

Lorsque le CDC a recommandé le vaccin contre le VRS pour les adultes de 60 ans et plus, il l’a fait avec quelque chose appelé «prise de décision clinique partagée. Cela signifie que même si le risque de VRS n’est pas identique selon le groupe d’âge (personnes souffrant de problèmes de santé chroniques, personnes vivant dans une maison de retraite ou un autre établissement de soins et personnes dont le système immunitaire est affaibli). présentent un risque élevé, par exemple), toutes les personnes âgées devraient avoir la possibilité de se faire vacciner.

Si vous avez des questions quant à savoir si vous devriez en obtenir un, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. D’après le CDC, Causes du VRS environ 60 000 à 160 000 hospitalisations et 6 000 à 10 000 décès chaque année chez les personnes âgées.

Enceinte? Vous pouvez également obtenir trois clichés

Les responsables de la santé ont toujours souligné l’importance d’obtenir vacciné contre la grippe pendant la grossesse en raison du potentiel de complications que le virus peut entraîner. Il en va de même pour le COVID-19 : les vaccins sont recommandés par des organisations médicales qui traitent les femmes enceintes et leurs nouveau-nés, notamment l’American College of Obstetricians and Gynecologists.

Le vaccin RSV est recommandé pour une utilisation pendant la grossesse pendant les semaines 32 à 36 de la grossesse. Lorsqu’ils sont administrés pendant la grossesse, les anticorps offriront aux bébés une certaine protection dans les mois qui suivront leur naissance. Selon le CDC, il a été démontré que le vaccin RSV réduire le risque de 57 % des hospitalisations dues au VRS chez les bébés au cours des six premiers mois suivant la naissance.

Le vaccin n’est pas la seule nouvelle concernant le VRS pour les personnes enceintes et leurs bébés. Cette année également, la FDA a approuvé et le CDC a recommandé un nouveau traitement par anticorps monoclonaux pour les très jeunes enfants qui peut réduire le risque d’hospitalisation dû au VRS jusqu’à 80 %, appelé nirsevimab. Il peut être donné aux jeunes enfants comme une chance à tous les bébés dans leur première saison du VRS, et certains enfants âgés de 8 à 19 mois dans leur deuxième saison du VRS.

Le CDC a noté que la plupart des bébés n’auront besoin que d’une seule injection : soit le vaccin maternel transmis par leurs parents pendant la grossesse, soit l’anticorps monoclonal.

Tous les autres

Toute personne âgée de 6 mois et plus, avec rares exceptions, devrait recevoir un vaccin annuel contre la grippe, selon le CDC. Même s’il existe un quelques vaccins contre la grippe différents disponibles, si vous avez moins de 65 ans, peu importe celui que vous obtenez (sauf, bien sûr, les personnes allergiques). Cependant, certaines personnes (y compris les personnes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et d’autres problèmes de santé) je ne devrais pas recevoir le vaccin par pulvérisation nasale.

Pour trouver un vaccin contre la grippe, vous pouvez utiliser Vaccins.gov pour rechercher des rendez-vous et des pharmacies près de chez vous.

De même, toute personne âgée de 6 mois et plus peut recevoir une injection mise à jour contre le COVID-19, à condition qu’au moins deux mois se soient écoulés depuis votre dernière dose. Si vous avez récemment eu le COVID-19, le CDC indique que vous pouvez envisager d’attendre trois mois depuis votre infection pour recevoir le vaccin contre le COVID. Comme un poste de l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, des recherches suggèrent qu’attendre quelques mois de plus (jusqu’à six mois) après l’infection est logique pour certaines personnes comme moyen d’étendre leur immunité, mais cela dépendrait de l’individu, ses facteurs de risque individuels et plus encore. Si vous avez des questions sur le moment opportun pour vous, parlez-en à votre médecin.

Il est également sécuritaire de se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID en même temps.

Poursuivez votre lecture pour obtenir des informations sur les tests et traitements COVID gratuits, ainsi que sur la façon d’utiliser le programme gouvernemental de vaccins COVID gratuits pour les adultes sans assurance maladie.