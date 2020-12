Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Robert Redfield, a donné samedi soir une approbation officielle pour que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer-BioNTech soit administré aux personnes de 16 ans et plus, l’agence a dit dimanche.

Son approbation officielle faisait suite à l’autorisation d’urgence accordée vendredi par la Food and Drug Administration. Les travailleurs de la santé de première ligne pourraient commencer à recevoir la première dose du vaccin à deux doses dans les villes du pays dès lundi matin.

Une version antérieure de cet article indiquait à tort que l’action du CDC samedi avait élargi la tranche d’âge des destinataires autorisés au-delà de ce que le FD.A. avait autorisé, à inclure les 16 et 17 ans. En fait, l’autorisation de la FDA les incluait également.

L’approbation du Dr Redfield marque l’un des derniers hochements de tête du gouvernement américain pour le vaccin Pfizer-BioNTech, le premier à être disponible en Grande-Bretagne, au Canada et maintenant aux États-Unis.