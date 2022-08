Le CDC américain abandonne la quarantaine et les recommandations de dépistage pour COVID-19

La principale agence américaine de santé publique a assoupli jeudi ses directives COVID-19, abandonnant la recommandation selon laquelle les Américains se mettent en quarantaine s’ils entrent en contact étroit avec une personne infectée.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont également déclaré que les gens n’avaient plus besoin de rester à au moins six pieds des autres.

Les changements sont motivés par la reconnaissance que – plus de deux ans et demi depuis le début de la pandémie – environ 95% des Américains de 16 ans et plus ont acquis un certain niveau d’immunité, soit en étant vaccinés, soit en étant infectés, ont déclaré des responsables de l’agence. .

“Les conditions actuelles de cette pandémie sont très différentes de celles des deux dernières années”, a déclaré Greta Massetti du CDC, auteur des directives.

Au Canada, on estime que plus de la moitié des Canadiens ont été infectés par la COVID depuis décembre après l’émergence d’Omicron et de ses sous-variantes hautement contagieuses, et plus de 80 % des Canadiens ont reçu deux doses de vaccins contre la COVID-19.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recommande toujours une mise en quarantaine de 10 jours à l’entrée au Canada si les voyageurs sont testés positifs à la frontière ou présentent des symptômes, mais les restrictions provinciales en matière de santé publique varient d’un bout à l’autre du pays.

Les recommandations du CDC s’appliquent à tout le monde aux États-Unis, mais les changements pourraient être particulièrement importants pour les écoles, qui reprennent les cours ce mois-ci dans de nombreuses régions du pays.

Le plus grand changement lié à l’éducation est peut-être la fin de la recommandation selon laquelle les écoles effectuent des tests quotidiens de routine, bien que cette pratique puisse être rétablie dans certaines situations lors d’une flambée des infections, ont déclaré des responsables.

Le CDC a également abandonné une recommandation “test pour rester”, selon laquelle les étudiants exposés au COVID-19 pourraient régulièrement tester – au lieu de se mettre en quarantaine à la maison – pour continuer à fréquenter l’école. En l’absence de recommandation de quarantaine, l’option de test a également disparu.

Les masques continuent d’être recommandés uniquement dans les zones où la transmission communautaire est jugée élevée, ou si une personne est considérée comme à haut risque de maladie grave.

REGARDER | Appels à modifier les règles COVID alors que les frustrations des voyageurs augmentent:

Appels à modifier les règles COVID alors que les frustrations des voyageurs augmentent Des retards de plusieurs heures dans les aéroports canadiens incitent le gouvernement à modifier les règles de contrôle du COVID-19 avant une saison estivale chargée.

Les districts scolaires des États-Unis ont réduit leurs précautions contre le COVID-19 ces dernières semaines avant même que le CDC n’assouplisse ses directives.

Les masques seront facultatifs dans la plupart des districts scolaires lorsque les cours reprendront cet automne, et certains des plus grands districts du pays ont rappelé ou éliminé les exigences de test COVID-19.

Certains se sont également éloignés des programmes test-to-stay qui sont devenus ingérables lors des poussées de la variante omicron l’année dernière. Avec autant de nouvelles infections parmi les élèves et le personnel, de nombreuses écoles ont eu du mal à suivre et à tester leurs contacts étroits, ce qui a conduit à un retour temporaire des classes à distance dans certains endroits.

Le nombre moyen de cas et de décès de COVID-19 signalés est resté relativement stable cet été, à environ 100 000 cas par jour et 300 à 400 décès.

Le CDC a précédemment déclaré que si des personnes qui ne sont pas à jour dans leurs vaccinations contre le COVID-19 entrent en contact étroit avec une personne dont le test est positif, elles doivent rester à la maison pendant au moins cinq jours. Maintenant, l’agence affirme que la mise en quarantaine à domicile n’est pas nécessaire, mais elle exhorte ces personnes à porter un masque de haute qualité pendant 10 jours et à se faire tester après cinq.

L’agence continue de dire que les personnes dont le test est positif doivent s’isoler des autres pendant au moins cinq jours, qu’elles aient été vaccinées ou non. Les responsables du CDC conseillent aux personnes de mettre fin à l’isolement si elles n’ont pas de fièvre pendant 24 heures sans utiliser de médicaments et qu’elles ne présentent aucun symptôme ou que les symptômes s’améliorent.