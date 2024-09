Le CDC Afrique salue la déclaration du Fonds pandémique : Appel urgent à la rapidité, à l’agilité et à une action efficace dans la réponse à la variole en Afrique – Monde

ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE – 11 septembre 2024 : L’Africa CDC salue la déclaration optimiste du Conseil d’administration du Fonds de lutte contre la pandémie (PF), qui reflète notre engagement commun à assurer la sécurité sanitaire de l’Afrique. L’Africa CDC reconnaît et apprécie profondément son soutien continu au renforcement des capacités de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies sur tout le continent. Les deux principaux résultats de la déclaration, qui reconnaissent profondément la nécessité de rapidité et d’efficacité dans la collecte de ressources pour le mpox, ainsi que la création d’un mécanisme de financement spécial pour accélérer le soutien aux épidémies, y compris le mpox, démontrent une nouvelle ère dans nos efforts collectifs mondiaux pour répondre aux menaces existentielles croissantes des urgences de santé publique.

C’est le désir ardent et l’espoir d’Africa CDC que ce prochain cycle de financement transformateur privilégiera une approche plus inclusive, augmentant le soutien à un plus grand nombre de pays africains et d’entités régionales, en particulier à la lumière de l’allocation limitée du cycle précédent, où seulement cinq (5) des cinquante-cinq (55) nations africaines ont reçu un financement.

Bien que le CDC Afrique reconnaisse l’orientation positive du calendrier indiqué pour l’examen et l’attribution des fonds, il souhaite souligner les complexités et les menaces extrêmes posées par l’évolution de l’épidémiologie de la nouvelle épidémie de mpox, qui a nécessité la déclaration séquentielle d’une urgence de santé publique de sécurité continentale (PHECS) par le CDC Afrique et d’une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) par l’OMS. L’épidémie actuelle de mpox, provoquée par un mélange de multiples variants, est encore compliquée par l’accès limité de l’Afrique aux contre-mesures essentielles telles que les vaccins et les diagnostics, ainsi que par la faiblesse des systèmes de surveillance. Cette épidémie a fait de lourdes victimes, en particulier chez les enfants (60 % des cas) et les personnes vivant avec le VIH/SIDA, qui subissent les pires conséquences. Avec un accès limité à ces ressources essentielles, le CDC Afrique a appelé à une réponse coordonnée.

Le CDC Afrique, l’OMS et d’autres organisations multilatérales (par exemple, l’UNICEF, le PAM, la FICR, l’OIM) ont élaboré le Plan continental de préparation et de réponse à la variole (CMPRP) pour relever ce défi. Le CMPRP fonctionne selon une approche unifiée — ONE Team, ONE Plan, ONE Budget et ONE S&E framework — visant à améliorer la surveillance, le diagnostic et les capacités du personnel tout en renforçant les systèmes de santé publique et en engageant les communautés pour une réponse plus efficace et harmonisée à travers l’Afrique.

Nous pensons que le CMPRP offre au Conseil d’administration du Fonds pandémique une occasion précieuse d’accélérer le déblocage des fonds pour soutenir les efforts de préparation et de réponse des pays en temps opportun. Une réponse efficace à la pandémie de COVID-19 dépend d’une action rapide, qui a le potentiel d’éliminer les inégalités déchirantes démontrées pendant la pandémie de COVID-19, où l’Afrique a considérablement pris du retard dans l’accès aux vaccins.

Les conséquences économiques dévastatrices du retard de plus de 100 jours entre la première vaccination contre la COVID-19 dans les pays à revenu élevé et à faible revenu continuent d’entraver la reprise mondiale. La nouvelle orientation du Fonds de lutte contre la pandémie souligne donc le besoin crucial de financement.

Alors que l’Afrique continue de lutter contre la propagation croissante du mpox au sein des pays et au-delà des frontières, le Fonds pour la pandémie doit agir avec agilité et rapidité pour éviter une pandémie mondiale, compte tenu des mouvements rapides de personnes à l’échelle continentale et internationale. La récente décision du Conseil d’administration du Fonds pour la pandémie d’accélérer le déblocage du deuxième cycle de financement pour assurer une réponse rapide et efficace au mpox tout en renforçant la résilience des systèmes de santé est une évolution bienvenue. En outre, la reconnaissance et la décision du Conseil d’administration d’établir un guichet de financement dédié spécifiquement à la réponse au mpox, ainsi qu’un décaissement accéléré, constituent une évolution positive. Comme détaillé dans le budget du CMPRP, l’accès au financement pour la réponse au mpox en Afrique peut être facilité en travaillant avec des organisations continentales et des entités régionales ou en fournissant un financement direct aux pays sous la coordination du CDC Afrique et de l’OMS, améliorant ainsi la collaboration et maximisant l’efficacité de la réponse.

Le CDC Afrique appelle également à la création d’un guichet de financement dédié exclusivement à la réponse à la variole. Ce guichet ne devrait pas être limité par le plafond existant par pays, mais devrait être déterminé par les lacunes identifiées dans la réponse à la variole, comme indiqué dans le budget du Plan continental de préparation et de réponse à la variole.

Nous ne pouvons pas nous permettre de nouveaux retards ; nous devons agir maintenant pour préserver la santé et la vie des populations africaines et empêcher la propagation du virus MPOX. Ensemble, nous avons la possibilité d’éviter la répétition des erreurs passées et de construire une architecture sanitaire mondiale plus juste et plus équitable.

À propos du CDC Afrique

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) sont une institution technique spécialisée de l’Union africaine qui aide les États membres à renforcer les systèmes de santé et à améliorer la surveillance, la réponse aux urgences et la prévention des maladies infectieuses.

Pour toute demande de renseignements de la part des médias, veuillez contacter : Margaret Edwin | Directrice de la communication et de l’information publique | [email protected]