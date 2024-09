Le CDC Afrique exhorte les pays occidentaux à augmenter le financement de la réponse au MPOX | Actualités sur la santé

Le chef de l’agence de santé de l’Union africaine a appelé les pays occidentaux à tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 et à ne pas abandonner l’Afrique au milieu d’une épidémie de mpox en cours.

Le Dr Jean Kaseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), a déclaré jeudi que 107 nouveaux décès et 3 160 nouveaux cas avaient été enregistrés la semaine dernière, juste une semaine après que son agence et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé un plan de réponse continental.

« En une semaine, nous avons perdu 107 [people]« C’est trop. Ce n’est pas acceptable », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une surveillance transfrontalière renforcée.

La variole du Congo a été déclarée urgence internationale en août par l’OMS, préoccupée par une augmentation des cas de la nouvelle souche du clade 1b en République démocratique du Congo (RDC), épicentre de l’épidémie.

Le CDC Afrique a déclaré qu’il lui manquait l’objectif de 600 millions de dollars pour lutter contre la maladie, désormais présente dans 14 pays du continent.

Kaseya a appelé les pays occidentaux à contribuer à atteindre l’objectif de financement « pour montrer qu’ils ont tiré les leçons de la COVID ».

« Nous ne voulons pas revenir demain et dire : vous avez encore abandonné l’Afrique », a-t-il déclaré lors d’un point de presse en ligne.

Certains États membres de l’Union africaine ont déjà contribué au budget du plan de réponse de six mois, une mesure que Kaseya a saluée comme témoignant de l’appropriation du continent.

Des critiques ont été formulées à l’encontre des pays occidentaux pendant la pandémie de COVID-19, accusés d’avoir abandonné l’Afrique en thésaurisant les vaccins ou en privilégiant les expéditions vers les pays plus riches.

« Comme nous le savons, la confiance a été rompue entre les pays occidentaux et l’Afrique. Il est temps de faire preuve de solidarité », a déclaré Kaseya.

Problème mondial

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de la RDC, près de 22 000 cas et 716 décès liés au virus ont été enregistrés depuis janvier.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné le mois dernier que le nombre de cas augmentait rapidement, même si le nombre de décès restait relativement faible jusqu’à récemment. Cette augmentation du nombre de cas fait suite à la déclaration par l’OMS d’une épidémie dans 12 pays africains comme une urgence mondiale.

Jusqu’à présent, quelque 200 000 doses de vaccin ont été livrées à la RDC par l’Union européenne, ainsi qu’environ 50 000 par les États-Unis.

Plusieurs centaines de milliers de doses supplémentaires ont été promises par les pays européens, a déclaré Kaseya, en plus des trois millions environ promis par le Japon.

Il n’a pas fourni plus de détails, notamment sur la date à laquelle les vaccins pourraient être livrés.

La variole du mouton est causée par un virus transmis aux humains par des animaux infectés, mais peut également être transmise d’humain à humain par contact physique étroit.

Elle appartient à la même famille de virus que la variole, mais provoque des symptômes plus légers comme de la fièvre, des frissons et des courbatures. Les personnes atteintes de cas plus graves peuvent développer des lésions sur le visage, les mains, la poitrine et les parties génitales.

Lors des tests de dépistage de la maladie, les hommes ont enregistré le taux de positivité le plus élevé, soit 63 %, tandis que les enfants de moins de 15 ans étaient à 41 %.

Kaseya a déclaré qu’il était nécessaire d’augmenter les tests et les ressources pour les soutenir, ajoutant que le continent ne testait pas suffisamment et qu’il « ne pouvait pas compter uniquement sur les cas confirmés pour la prise de décision et la réponse ».

Le directeur général a annoncé qu’il se rendrait en RDC pour recevoir le vaccin lorsque le déploiement devrait commencer au cours de la première semaine d’octobre, afin de démontrer à la fois « au peuple africain et au peuple congolais que le vaccin est sûr ».