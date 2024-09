Le CDC Afrique appelle à une détection renforcée du mpox et à une surveillance transfrontalière alors que les cas augmentent

Des patients atteints de mpox et leur famille sont vus dans un centre de traitement de mpox à la périphérie de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), le 31 août 2024. [Photo/Xinhua]

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont appelé à renforcer davantage les mesures de détection et de surveillance du mpox alors que le nombre total de cas en Afrique est passé à 26 543, dont 5 732 cas confirmés et 724 décès, depuis le début de 2024.

Le directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya, s’exprimant lors d’un point de presse spécial en ligne sur l’épidémie de mpox dans plusieurs pays d’Afrique jeudi soir, a déclaré que le continent africain avait signalé 3 160 nouveaux cas au cours de la semaine dernière seulement, dont 434 cas confirmés et 107 décès, portant finalement le nombre total de cas signalés cette année à 26 543.

Notant qu’il y a eu une tendance à la hausse du nombre de cas de mpox depuis mai, Kaseya a déclaré que la récente augmentation des cas est principalement attribuée à la capacité croissante de détection de mpox des membres de l’Union africaine (UA).

« Grâce à une surveillance améliorée, à la sensibilisation de la communauté et à la gestion des maladies, nous commençons à détecter davantage de cas, ce qui a entraîné une tendance à la baisse du taux de mortalité », a déclaré Kaseya aux journalistes.

Les données de l’agence de santé spécialisée de l’UA montrent que les cas ont été signalés dans 15 pays africains répartis dans les cinq régions du continent, avec un taux de mortalité de 2,73 %.

Il a indiqué que les enfants de moins de 15 ans représentaient 41 pour cent de tous les cas confirmés de mpox signalés sur le continent africain jusqu’à présent, et les hommes représentent 63 pour cent de tous les cas confirmés.

Notant que les régions de l’Afrique de l’Est et du Nord n’ont pas encore signalé de décès liés au mpox jusqu’à présent, le CDC Afrique, dans son dernier rapport sur l’épidémie de mpox publié vendredi, a déclaré que le Maroc est le premier pays de la région de l’Afrique du Nord à signaler un cas confirmé.

L’Afrique centrale est la région la plus touchée avec 23.761 cas, dont 5.588 cas confirmés et 720 décès, tandis que les pays d’Afrique de l’Est ont signalé 1.644 cas, dont 19 confirmés.

Notant la propagation rapide du virus depuis mai, principalement parmi les pays voisins de la République démocratique du Congo, un pays qui est devenu l’épicentre de l’épidémie, Kaseya a souligné la nécessité de renforcer davantage les mesures de surveillance transfrontalières dans les pays touchés.

À la mi-août, le CDC Afrique a déclaré l’épidémie de mpox en cours en Afrique comme une urgence de santé publique de sécurité continentale (PHECS). Peu de temps après que le CDC Afrique ait déclaré la PHECS, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également déclaré le mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale, activant son niveau d’alerte mondial le plus élevé pour le mpox pour la deuxième fois en deux ans.

Vendredi, le CDC Afrique a annoncé le lancement d’un plan de réponse continental conjoint avec l’OMS. Le plan de six mois, qui s’étend de septembre 2024 à février 2025, dispose d’un budget estimé à près de 600 millions de dollars américains. 55 % de ce montant sont alloués aux efforts de réponse au mpox dans les pays touchés, tandis que les 45 % restants sont consacrés au soutien opérationnel et technique par l’intermédiaire d’organisations partenaires.