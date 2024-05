Le CDC affirme que les vaccins peuvent protéger les États-Unis contre le virus mpox plus dangereux : ce qu’il faut savoir

Alors que les inquiétudes grandissent concernant une large épidémie d’une forme particulièrement virulente de mpox en Afrique centrale et une légère augmentation des cas aux États-Unis depuis le début de l’année dernière, le vaccin mpox semble offrir une protection à long terme, le Les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé Jeudi.

Dans un rapport séparé, le CDC a indiqué que dans l’ensemble, les nouvelles infections à mpox aux États-Unis sont restées à un niveau faible et stable –– environ 60 cas par semaine, contre 3 000 cas par semaine au pic de l’épidémie de l’été 2022 –– ces derniers mois. Cependant, jusqu’à présent cette année, les cas sont élevés à l’échelle nationale par rapport à la même période en 2023 et ont connu une forte augmentation à New York.

Les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin Jynneos mpox sont protégées contre l’infection et n’ont pas besoin d’un rappel pour le moment, selon le CDC.

Les experts en santé publique craignent que le lancement de la saison estivale des voyages et les prochains festivals de la fierté LGBTQ dans les villes du pays n’entraînent une plus grande connectivité sexuelle parmi les hommes gays et bisexuels et n’accélèrent potentiellement la transmission du mpox.

Christina Hutson, chef de la branche Poxvirus et rage du CDC, et d’autres experts en santé publique ont déclaré à NBC News que l’heure n’était pas à la complaisance à l’égard du mpox (anciennement appelé variole du singe). Les divers facteurs qui ont probablement maintenu l’épidémie aux États-Unis relativement sous contrôle depuis fin 2022, notamment vaccination, immunité induite par les infectionset changement de comportement sexuel – peut être ténu.

L’épidémie de mpox est « sur le point de revenir dans les bonnes conditions », a déclaré le Dr Jeffrey Klausner, expert en maladies infectieuses à l’Université de Californie du Sud. Les infections se sont rapidement propagées dans le monde entier à partir de mai 2022 et ont fait de cet été une misère pour de nombreux hommes gays et bisexuels avant de s’effondrer dans le monde entier.

Il est important de noter que la proportion d’hommes homosexuels et bisexuels américains à risque entièrement vaccinés contre le mpox est considérée comme insuffisante pour assurer une protection à long terme à cette population vulnérable.

« La vaccination est un moyen essentiel de vous protéger et de protéger les autres », a déclaré Hutson. « Il est important que les personnes à risque d’exposition au mpox qui ne se sont pas encore remises du mpox – y compris certains hommes gays, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – terminent la série de vaccinations Jynneos à deux doses. »

Le 16 mai, le Le CDC a publié un rapport inquiétant environ 20 000 cas récents de ce que l’on appelle le clade 1 de mpox qui ont été documentés en République Démocratique du Congo, ou RDC, depuis janvier 2023.

Il est préoccupant de constater que ce clade viral semble être plus transmissible et entraîner des taux plus élevés de maladies graves et de décès par rapport au clade 2 du mpox, à l’origine de la récente épidémie mondiale. Cinq pour cent des personnes diagnostiquées avec le clade 1 en RDC sont décédées, contre seulement 0,2 % des 96 000 personnes en RDC. épidémie mondiale de clade 2.

À ce jour, aucun cas de clade 1 n’a été signalé en dehors de la poignée de pays africains où le mpox est endémique depuis des décennies. En décembre, le CDC a été le premier à alerter aux prestataires de soins de santé de la possibilité que ce clade viral plus nocif puisse frapper les États-Unis.

« Nous sommes confrontés à une situation grave et potentiellement dangereuse », a déclaré Ira Longini, biostatisticien à l’Université de Floride, à propos du potentiel de propagation mondiale du clade 1. « Mais nous ne le savons vraiment pas. »

Le Dr Boghuma Titanji, professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université Emory, a suggéré que le vaccin Jynneos offrirait probablement une protection contre le clade 1. Le vaccin Jynneos est approuvé aux États-Unis pour le mpox quel que soit le clade.

« Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait une certaine protection immunitaire croisée », a-t-elle déclaré à propos de l’immunité provenant à la fois du vaccin et d’une infection antérieure par le clade 2.

Un essai clinique du vaccin Jynneos est en cours parmi les agents de santé en RDC. Il ne devrait pas être achevé avant la fin de l’année prochaine.

Mais le vaccin n’a pas été déployé en RDC autrement, une occasion manquée d’aider à contrôler l’épidémie dans le pays et d’empêcher la propagation du clade 1 à l’échelle mondiale, a déclaré Titanji.

Le Dr Placide Mbala, responsable de l’épidémiologie et du département de santé mondiale à l’Université de Kinshasa en RDC, a déclaré que le pays avait constaté « beaucoup d’intérêt » de la part des dirigeants mondiaux de la santé publique pour la fourniture d’une telle assistance.

« Mais nous attendons toujours des mesures concrètes », a déclaré Mbala.

Au cours de l’épidémie du clade 2, le mpox a massivement transmis via les rapports sexuels, à la fois orale et anale, entre hommes. Les personnes transgenres ont également été touché de manière disproportionnée. Le virus ne s’est pas transmis facilement à travers les airs ou des surfaces, dans les établissements de soins de santéou via occasionnel, non sexuel contact.

Dans une interview plus tôt cette année, la Dre Jennifer McQuiston, épidémiologiste au CDC, a déclaré que le mpox « doit être considéré comme une MST. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d’une MST évitable.

Plusieurs études de adoption dans le monde réel de la Vaccin Jynneos ont suggéré que la réception des deux doses est associée à un taux d’infection inférieur de 66 à 89 % et qu’une dose est efficace de 36 à 75 %.

Dans l’un des nouveaux rapports du CDCles enquêteurs de l’agence ont analysé les données démographiques et les caractéristiques cliniques concernant 271 cas de mpox depuis le début de l’épidémie aux États-Unis en mai 2022 jusqu’en mai 2024 parmi des personnes entièrement vaccinées dans 27 juridictions américaines qui ont fourni suffisamment de données connexes.

Selon un responsable du CDC, l’agence estime que seulement 0,1 % de la population entièrement vaccinée a développé une infection révolutionnaire. Ces cas signalés représentaient 0,8 % de l’ensemble des 32 819 diagnostics de mpox à l’échelle nationale. Treize pour cent des cas de mpox concernaient des personnes partiellement vaccinées.

Le CDC estime que 2 millions d’hommes aux États-Unis courent un risque important de mpox parce qu’ils ont des relations sexuelles avec plusieurs partenaires masculins ou parce qu’ils sont séropositifs ; les personnes séropositives ont eu un taux de diagnostic de mpox élevé. Parmi le groupe global d’hommes gays et bisexuels à risque, seulement environ 25 % ont été entièrement vaccinés et 14 % supplémentaires ont reçu une injection de Jynneos.

En gardant avec études précédentesle nouveau rapport du CDC a révélé qu’une vaccination complète était associée à une maladie moins grave et à un taux d’hospitalisation plus faible.

Les 56 décès par mpox concernaient des personnes non vaccinées.

Recherche récente a a soulevé des inquiétudes que les anticorps provoqués par Jynneos diminuent avec le temps. Mais les enquêteurs du CDC ont trouvé des preuves que, du moins jusqu’à présent, la protection réelle du vaccin contre l’infection n’a pas diminué, peut-être en raison de ce que l’on appelle l’immunité innée ou cellulaire.

Peu de temps après le premier déploiement du vaccin, au milieu de l’été 2022, les autorités sanitaires américaines ont commencé à atténuer la pénurie temporaire en modifiant son administration, passant d’une injection sous-cutanée traditionnelle (sous la peau) à une injection intradermique (dans la peau) qui permettait une dose beaucoup plus faible. dose.

Le nouveau rapport du CDC n’a trouvé aucune preuve que cela changement d’application du vaccin efficacité du vaccin compromise.

UN nouvelle analyse CDC distincte Des diagnostics récents de mpox aux États-Unis ont révélé que le virus est encore massivement observé chez les hommes homosexuels et bisexuels. Seulement 0,4 % des cas récents concernaient des personnes de moins de 18 ans.

Entre octobre et avril, 1 802 cas probables et confirmés de mpox ont été signalés au CDC par 42 juridictions – pour un taux hebdomadaire moyen, resté essentiellement stable, de 59 cas. À l’opposé, le pays a enregistré entre 2 000 et 3 300 cas hebdomadaires au pic de l’épidémie entre la mi-juillet et la fin août 2022.

Et encore, Les dossiers du CDC montrent que les près de 750 cas de mpox observés cette année jusqu’à la mi-avril représentent plus du double du chiffre signalé au cours de la période comparable en 2023. La ville de New York a vu une multiplication par près de cinq du taux de cas entre ces deux périodes, avec 191 cas jusqu’à présent en 2024.

Quant aux inquiétudes quant à la manière dont une épidémie du clade 1 pourrait se produire aux États-Unis, les experts en maladies infectieuses ont déclaré qu’ils ne pouvaient que spéculer sur la question de savoir si des soins de santé de meilleure qualité, par exemple, pourraient entraîner un taux de mortalité inférieur à celui de la RDC. Les décès mondiaux du clade 2 se sont produits en grande partie parmi les personnes dont le système immunitaire est affaibli, principalement en raison d’un VIH non traité.

D’autres inconnues incluent comment et parmi quels groupes le clade 1 pourrait avoir tendance à se transmettre dans les pays occidentaux. L’épidémie en RDC s’est produite à la fois chez des hommes ayant plusieurs partenaires sexuels masculins et chez des travailleuses du sexe et leurs contacts. Et les deux tiers des épidémies de clade 1 en RDC concernent des personnes de moins de 16 ans ; seulement un peu plus de 1% des épidémie mondiale de clade 2 était chez les mineurs.

Les épidémiologistes constatent des preuves d’une transmission soutenue de personne à personne dans une province de la RDC, où les cas concernent principalement des adultes.

Bien que cette transmission se fasse apparemment en grande partie par voie sexuelle, par rapport au clade 2 du clade 1 de mpox, il montre des signes indiquant qu’il peut néanmoins se transmettre plus facilement en l’absence de contact sexuel. Cependant, le clade 1 semble toujours nécessiter un contact personnel étroit et la transmission non sexuelle semble largement limitée au cadre familial. En outre, la transmission importante chez les enfants pourrait être due en partie, selon le récent rapport du CDC, à de multiples retombées d’animaux sauvages rencontrés par les jeunes en milieu rural.

Les responsables du CDC estiment qu’une transmission généralisée du clade 1 parmi les enfants aux États-Unis est beaucoup moins probable, en raison du manque de réservoir animal, de locaux d’habitation moins surpeuplés et d’un meilleur nettoyage et d’une meilleure hygiène.

Titanji d’Emory a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les hommes homosexuels et bisexuels dont elle s’occupe ont rapidement perdu tout intérêt pour la vaccination mpox après que l’épidémie a cessé d’être une préoccupation majeure pour eux. Au cours de l’automne 2022, le taux de distribution hebdomadaire des injections de Jynneos dans le pays a chuté parallèlement au taux de cas de mpox.

Depuis lors, pas de progrès substantiel Des mesures ont été prises pour augmenter la proportion d’hommes gays et bisexuels à risque qui ont reçu les deux doses de Jynneos.

« Si vous n’êtes pas encore vacciné et que vous répondez aux critères, allez vous faire vacciner », a déclaré Titanji. « Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers quant à la réponse qui va de l’avant. »