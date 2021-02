«Avec des cas d’hospitalisations et de décès toujours très élevés, ce n’est pas le moment de revenir sur les exigences relatives aux masques», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Le résultat est le suivant: les masques fonctionnent et ils fonctionnent lorsqu’ils sont bien ajustés et portés correctement. «

Le Dr Rochelle P. Walensky, directeur du CDC, a annoncé les résultats lors du briefing de mercredi sur les coronavirus à la Maison Blanche, et les a associés à un appel aux Américains pour qu’ils portent «un masque bien ajusté» comportant deux couches ou plus. Le président Biden a mis les Américains au défi de porter des masques pendant les 100 premiers jours de sa présidence, et le Dr Walensky a déclaré que les masques étaient particulièrement cruciaux compte tenu de l’inquiétude concernant la circulation de nouvelles variantes.

Une nouvelle recherche de l’agence montre que la transmission du virus peut être réduite jusqu’à 96,5% si une personne infectée et une personne non infectée portent des masques chirurgicaux bien ajustés ou une combinaison tissu-masque chirurgical.

Le port d’un masque – n’importe quel masque – réduit le risque d’infection par le coronavirus, mais le port d’un masque chirurgical plus ajusté, ou la superposition d’un masque en tissu sur un masque chirurgical, peut considérablement augmenter la protection du porteur et des autres, les Centers for Disease Control et Prévention a rapporté mercredi.

Les décès liés au virus, qui ont fortement ressurgi aux États-Unis en novembre et restent toujours élevés, semblent être en baisse constante; les nouveaux cas de virus et les hospitalisations ont commencé à baisser le mois dernier. Mais les chercheurs préviennent qu’une variante de virus plus contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne double environ tous les 10 jours aux États-Unis. Le CDC a averti le mois dernier qu’il pourrait devenir la variante dominante du pays d’ici mars.

Au 1er février, 14 États et le district de Columbia avaient mis en œuvre des mandats de masquage universel; le masquage est désormais obligatoire sur les propriétés fédérales et sur les transports nationaux et internationaux. Mais alors que les masques sont connus à la fois pour réduire les gouttelettes respiratoires et les aérosols expirés par les porteurs infectés et pour protéger le porteur non infecté, leur efficacité varie considérablement en raison des fuites d’air autour des bords du masque.

«N’importe quel masque vaut mieux que rien», a déclaré le Dr John Brooks, auteur principal de la nouvelle étude du CDC. «Il existe des données substantielles et convaincantes selon lesquelles le port d’un masque réduit la propagation, et dans les communautés qui adoptent le port du masque, de nouvelles infections diminuent.»

Mais, a-t-il ajouté, la nouvelle recherche montre comment améliorer la protection. Les nouvelles expériences de laboratoire de l’agence sont basées sur les idées avancées par Linsey Marr, un expert en transmission par aérosols à Virginia Tech, et le Dr Monica Gandhi, qui étudie les maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Une option pour réduire la transmission consiste à porter un masque en tissu sur un masque chirurgical, a déclaré l’agence. L’alternative consiste à ajuster le masque chirurgical plus étroitement sur le visage en «nouant et repliant» – c’est-à-dire en nouant les deux brins des boucles d’oreille ensemble là où ils se fixent au bord du masque, puis en pliant et aplatissant le tissu supplémentaire à le bord du masque et le rentrer pour un joint plus serré.