Le CDC affirme que les enseignants et les étudiants entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques à l’intérieur dans des directives mises à jour

Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour leurs directives de santé publique pour les écoles, affirmant que les enseignants et les élèves entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques à l’intérieur des bâtiments scolaires.

La nouvelle directive du CDC intervient environ deux mois après que les responsables fédéraux de la santé ont autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech Covid pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, permettant aux collégiens et lycéens de se faire vacciner avant le semestre d’automne.

Les enseignants et les élèves qui ne sont pas vaccinés doivent continuer à porter des masques à l’intérieur, a déclaré l’agence américaine, ajoutant que la pratique est particulièrement importante à l’intérieur et dans des lieux surpeuplés, lorsque la distanciation sociale ne peut pas être maintenue.

L’agence a également déclaré qu’elle recommandait toujours que les étudiants restent distants d’au moins 3 pieds dans les salles de classe, combinés au port d’un masque d’intérieur par des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, afin de réduire le risque de transmission du virus.

« Lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance physique d’au moins 3 pieds, comme lorsque les écoles ne peuvent pas rouvrir complètement tout en maintenant ces distances, il est particulièrement important de superposer plusieurs autres stratégies de prévention, telles que le masquage à l’intérieur », le CDC écrit dans ses directives.

La recommandation du CDC n’aura probablement aucun impact sur les étudiants de moins de 12 ans, qui ne sont actuellement pas éligibles pour recevoir un vaccin Covid aux États-Unis

Les directives mises à jour interviennent alors que plusieurs États des États-Unis ont en grande partie supprimé leurs exigences en matière de masques, de distanciation sociale et d’autres restrictions liées à la pandémie, car les vaccins Covid ont contribué à réduire le nombre de nouvelles infections et de décès.

À la mi-mai, le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques dans la plupart des contextes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. On s’attend toujours à ce qu’ils portent des masques dans les transports publics, a indiqué l’agence, comme dans les avions, les bus et les trains. Le mandat de masque du gouvernement fédéral sur les transports publics doit expirer le 13 septembre, à moins que le CDC ne le prolonge à nouveau.

Les directives peuvent être controversées, car les scientifiques et autres experts de la santé affirment que les masques d’intérieur exigent que beaucoup fassent un retour cet automne, en particulier dans les États faiblement vaccinés, alors que la variante delta hautement transmissible se propage à travers les États-Unis.

Déjà la variante dominante aux États-Unis, le delta frappera le plus durement les États avec les taux de vaccination les plus bas – à moins que ces États et entreprises ne réintroduisent les règles sur les masques, les limites de capacité et d’autres mesures de santé publique qu’ils ont largement annulées ces derniers mois, selon les experts. .

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.