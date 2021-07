Le CDC affirme que les avantages du vaccin J&J Covid l’emportent toujours sur les risques après des rapports de troubles neurologiques rares

Johnson & Johnson via Reuters

Il y a eu 100 cas signalés d’un trouble neurologique rare, mais grave, après la vaccination Johnson & Johnson Covid-19, mais les données préliminaires suggèrent que les avantages des injections l’emportent toujours sur les risques, ont déclaré jeudi les Centers for Disease Control and Prevention.

Il y a eu 8,1 cas de syndrome de Guillain-Barre pour 1 million de doses, ce qui est plus élevé que prévu dans la population générale et près de huit fois le taux observé dans les clichés de Pfizer et Moderna, selon des diapositives publiées jeudi avant une présentation devant le CDC. Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation. Guillain-Barré est un trouble neurologique rare dans lequel le système immunitaire du corps attaque par erreur une partie du système nerveux.

Les données ne montrent pas de schéma similaire avec le vaccin de Pfizer ou de Moderna, a déclaré l’agence américaine. En comparaison, il y a eu environ 1 cas de Guillain-Barre par million de doses pour les personnes qui ont reçu l’un des vaccins à ARNm à deux doses, selon l’agence.

Les données supplémentaires arrivent un peu plus d’une semaine après que la Food and Drug Administration a annoncé un nouvel avertissement pour le tir de J&J après que des rapports préliminaires du syndrome de Guillain-Barre aient été détectés chez certains receveurs de J&J.

Le nouvel avertissement n’était que le dernier revers pour J&J, qui a souffert de problèmes de production de son vaccin ainsi que des inquiétudes du public concernant un trouble de la coagulation sanguine rare, potentiellement mortel, lié à ses injections.

Sur les 100 cas signalés de syndrome de Guillain-Barré, 95 personnes étaient gravement malades, selon le CDC. Une personne – un homme de 57 ans souffrant d’affections préexistantes – est décédée. Les cas signalés sont survenus en grande partie environ deux semaines après la vaccination et principalement chez les hommes, avec un âge médian de 57 ans, selon les données. Plus de 12 millions d’injections de J&J ont été administrées aux États-Unis, selon le CDC.