Un parasite capable de provoquer une maladie cutanée défigurante peut être endémique au Texas et présent dans d’autres États du sud, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

De 2005 à 2019, le CDC a identifié aux États-Unis 1 222 cas positifs à la Leishmania, un parasite transmis par les piqûres de phlébotomes femelles infectées. Le parasite peut provoquer une maladie appelée leishmaniose, qui entraîne généralement des lésions cutanées qui se développent quelques semaines ou quelques mois après une morsure.

Les cas de leishmaniose aux États-Unis surviennent généralement chez des personnes qui ont voyagé hors du pays dans des climats tropicaux ou subtropicaux, en particulier ceux du Moyen-Orient, de l’Asie centrale, de l’Afrique du Nord et de l’Amérique latine.

Mais le CDC a déclaré que 86 des échantillons de Leishmania provenaient de personnes n’ayant pas récemment voyagé en dehors des États-Unis.

Les chercheurs ont également détecté une souche unique de Leishmania qui semblait être génétiquement distincte des cas liés aux voyages, suggérant qu’elle se propageait localement aux États-Unis.

« Nous ne pouvons pas dire que c’est exclusif au Texas, mais parmi les échantillons qui ont été soumis au CDC, la majorité provenait du Texas », a déclaré Vitaliano Cama, conseiller principal de la Division des maladies parasitaires et du paludisme du CDC, qui a mené la recherche.

Les chercheurs du CDC ont présenté les données cette semaine lors de la réunion annuelle de la Société américaine de médecine tropicale et d’hygiène à Chicago.

Le Dr Mary Kamb, épidémiologiste du CDC également impliquée dans la recherche, a déclaré que les résultats concernent principalement les prestataires de soins de santé et ne suggèrent pas de risque grave pour la santé publique.

« Nous devons sensibiliser davantage les cliniciens, les dermatologues, les médecins spécialistes des maladies infectieuses ou les médecins généralistes », a-t-elle déclaré.

En plus des cas du Texas, a déclaré Kamb, le CDC a reçu des rapports anecdotiques de leishmaniose acquise localement en Floride, mais les cas n’ont pas encore été confirmés. Des cas occasionnels ont également été détecté en Oklahoma et l’Arizona.

« Notre compréhension de la leishmaniose acquise aux États-Unis est encore en pleine évolution », a déclaré Joshua Lieberman, directeur adjoint du laboratoire clinique de microbiologie moléculaire à l’UW Medicine, qui n’a pas participé à la recherche. « Je ne sais pas si le taux réel de nouvelles infections augmente ou si nous sommes simplement en train de mieux le détecter, ou les deux. »

La leishmanie reste rare aux États-Unis, a-t-il ajouté.

« Pour le grand public, si vous ne voyagez pas dans des zones endémiques, votre risque est infime », a déclaré Lieberman.

Cependant, Lieberman et Kamb ont noté que certains cas peuvent passer inaperçus sans une surveillance appropriée.

Kamb a déclaré que les phlébotomes se trouvent dans plusieurs États du sud et que de nombreuses régions des États-Unis ont des températures chaudes et des zones boisées ou boisées qui pourraient abriter les populations d’insectes.

Mais le Texas est le seul État qui oblige les professionnels de la santé à signaler les cas de leishmaniose à son département de la santé, et il n’existe aucune obligation nationale de signaler la maladie au CDC.

« Pour les États en dehors du Texas, il pourrait être utile d’envisager de rendre la leishmaniose à déclaration obligatoire, mais nous ne disposons pas de beaucoup de données provenant d’autres États suggérant qu’il s’agit d’un problème », a déclaré Kamb.

Comment identifier et traiter la leishmaniose

Lieberman a déclaré que presque tous les cas de leishmaniose acquis localement aux États-Unis appartiennent à une espèce appelée Leishmania mexicana, qui produit des lésions cutanées qui commencent souvent par de minuscules bosses indolores et peuvent se transformer en ulcères.

Les lésions disparaissent souvent d’elles-mêmes et peuvent ne pas nécessiter de traitement, a déclaré Lieberman – bien que les médecins puissent prescrire des thérapies topiques si nécessaire.

La forme la plus courante de leishmaniose provoque des lésions cutanées causées par la piqûre de phlébotomes. Muhammed Abdullah / Agence Anadolu via Getty Images

La souche identifiée dans la présentation du CDC de cette semaine est une version de Leishmania mexicana, ce qui signifie que les cas devraient être relativement bénins.

Un autre parasite, Leishmania infantum, peut provoquer une forme plus grave de leishmaniose qui se propage vers les organes internes et entraîne 20 000 à 30 000 décès chaque année dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Les phlébotomes attrapent le parasite en se nourrissant de chiens infectés. Les chercheurs s’inquiètent donc de la propagation de Leishmania infantum aux États-Unis via des chiens importés d’autres pays.

Lieberman a déclaré qu’un traitement est également disponible pour les cas graves, mais que les médicaments peuvent être difficiles à tolérer.

« La bonne nouvelle est que le traitement sera beaucoup plus doux pour le type de maladie que nous observons aux États-Unis. mais pour les voyageurs de retour qui pourraient souffrir d’une maladie plus grave ou d’autres types d’infections qui touchent les organes ou l’intérieur du nez et de la bouche, ils peuvent avoir besoin de médicaments toxiques », a-t-il déclaré.

Bien que le risque de leishmaniose aux États-Unis soit faible, les gens peuvent prendre des mesures pour éviter de se faire piquer par des phlébotomes, a déclaré Kamb.

« Ce sont les choses habituelles que l’on fait pour éviter les piqûres d’insectes », a-t-elle déclaré. « Si vous marchez dans les bois ou faites de la randonnée, portez des pantalons longs ou des chemises à manches longues et utilisez un insectifuge. »