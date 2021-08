Le CDC affirme que la moyenne sur 7 jours des cas quotidiens de Covid aux États-Unis a dépassé le pic observé l’été dernier

La moyenne sur sept jours des cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis a dépassé le pic observé l’été dernier lorsque le pays n’avait pas de vaccin Covid-19 autorisé, a déclaré lundi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, citant des données publiées ce week-end.

Les cas de Covid aux États-Unis, basés sur une moyenne mobile de sept jours, ont atteint 72 790 vendredi, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. C’est plus élevé que le pic des cas quotidiens moyens observés l’été dernier, lorsque le pays signalait environ 68 700 nouveaux cas par jour, selon le CDC.

La moyenne quotidienne des cas de Covid a toutefois baissé depuis, tombant à 68 326 nouveaux cas par jour samedi et 63 250 nouveaux cas par jour dimanche, selon l’agence.

Alors que les données publiées sur le site Web du CDC montrent une baisse de la moyenne sur sept jours du nombre de cas quotidiens dans les jours suivants, un ensemble de données distinct sur les coronavirus maintenu par l’Université Johns Hopkins ne montre pas de baisse. Il montre plutôt une augmentation continue de la moyenne sur sept jours à près de 80 000 nouveaux cas par jour dimanche.

« Alors que nous voulons désespérément en finir avec cette pandémie, Covid-19 n’en a clairement pas fini avec nous et donc, notre bataille doit durer un peu plus longtemps », a déclaré Walensky lors d’un briefing Covid à la Maison Blanche. « C’est difficile. C’est lourd. Mais, nous sommes dans le même bateau. Et à mesure que nous en apprenons davantage sur Covid, nous continuons à nous appuyer sur des moyens éprouvés pour nous protéger, nos enfants et nos proches. »

Les commentaires du directeur du CDC surviennent alors que les cas de Covid aux États-Unis recommencent à augmenter, la variante delta hautement contagieuse alimentant les infections, en particulier dans les régions du pays à faible taux de vaccination.

Les autorités sanitaires américaines exhortent davantage d’Américains à se faire vacciner contre Covid, car les injections se sont avérées hautement protectrices contre le virus et sa nouvelle variante, en particulier contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès.

Plus tôt lundi, les données mises à jour du CDC ont montré que 70% des adultes américains avaient reçu au moins une injection de vaccin Covid.

Le jalon est à environ un mois de l’objectif initial du président Joe Biden pour le 4 juillet, car les responsables de la santé ont eu du mal à persuader certains Américains de se faire vacciner.

Dans le but d’augmenter le nombre de vaccins administrés, certains responsables étatiques et locaux ont soit offert des incitations à se faire vacciner, soit imposé des mandats.

Alors qu’une très petite partie des personnes vaccinées peut subir des infections dites à percée, Walensky a souligné lundi que la grande majorité de la propagation dans le pays se fait parmi les non vaccinés.

« Si vous n’êtes pas vacciné, s’il vous plaît, protégez-vous et faites-vous vacciner », a-t-elle déclaré.