Le CDC admet que la réponse de Covid a été insuffisante et lance une réorganisation

Rochelle Walensky, MD, MPH, directrice, Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ; prend la parole lors de l’audience de réponse fédérale COVID à Capitol Hill le 16 juin 2022 à Washington, DC.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, réorganise l’agence, affirmant qu’elle n’a pas réagi assez rapidement pendant la pandémie de Covid, selon un examen interne des opérations de l’agence publié mercredi.

Walensky a présenté plusieurs changements organisationnels que les Centers for Disease Control and Prevention prendront au cours des prochains mois pour corriger les faux pas et les échecs survenus au cours des 2 1/2 dernières années de la pandémie, selon une fiche d’information.

“Depuis 75 ans, le CDC et la santé publique se préparent au COVID-19, et dans notre grand moment, nos performances n’ont pas répondu de manière fiable aux attentes”, a déclaré Walensky dans un communiqué. “Mon objectif est une nouvelle culture axée sur l’action de santé publique au CDC qui met l’accent sur la responsabilité, la collaboration, la communication et la rapidité.”

Les principaux objectifs de la réorganisation sont axés sur le partage plus rapide des données scientifiques et sur la facilité pour le public de comprendre les orientations sanitaires, selon le document d’information. Walensky a lancé l’examen en avril après que la flambée hivernale massive d’infections par la variante omicron a bouleversé la réponse de santé publique du pays.

Le CDC a été critiqué à plusieurs reprises pendant la pandémie pour avoir confondu les recommandations de santé publique et publié des données trop lentement par le biais de rapports rétrospectifs qui ont été dépassés par la propagation rapide du virus. Les experts en santé publique étaient souvent frustrés par le fait que les briefings sur la pandémie s’appuyaient sur des données provenant d’autres pays, comme le Royaume-Uni et Israël.

Walensky nomme un cadre pour diriger une équipe qui mettra en œuvre les changements. Le CDC créera également un nouveau conseil exécutif qui rendra compte directement à Walensky pour déterminer les principales priorités de l’agence, appuyées par des décisions budgétaires.

Les divisions des sciences et des sciences de laboratoire de l’agence, qui jouent un rôle crucial dans l’enquête et le suivi des menaces pour la santé publique telles que Covid, relèveront également du directeur du CDC.

Le CDC crée également un bureau d’équité pour s’assurer que la main-d’œuvre de l’agence reflète la population américaine et communique mieux les conseils de santé publique à tous les groupes.