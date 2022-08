Le CDC admet avoir bâclé la réponse de Covid-19

L’agence américaine de contrôle des maladies a annoncé une refonte pour renforcer sa gestion des urgences de santé publique

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont reconnu des failles dans leur réponse à la pandémie de Covid-19 et annoncé des plans de restructuration de l’agence pour réhabiliter son image publique et mieux répondre aux futures crises de santé publique.

“Depuis 75 ans, le CDC et la santé publique se préparent au COVID-19, et dans notre grand moment, nos performances n’ont pas répondu de manière fiable aux attentes”, La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré mercredi. “En tant qu’admirateur de longue date de cette agence et champion de la santé publique, je veux que nous fassions tous mieux.”

L’annonce de la révision fait suite à un examen interne qui a révélé que le CDC « une bureaucratie rigide et cloisonnée » a sapé sa réponse à Covid-19 et ralenti son analyse des données et la publication d’avis publics. Lorsque des conseils sur la pandémie étaient offerts, c’était souvent « déroutant et écrasant », l’examen trouvé.

Les États-Unis sont de loin en tête du monde dans les cas et les décès de Covid-19, et le CDC a été critiqué pour sa messagerie confuse et ses temps de réponse lents. L’agence a également retenu une grande partie des données qu’elle a recueillies, dans certains cas parce qu’elle craignait que les informations ne soient “mal interprété”. Par exemple, il a retenu des données sur les infections à Covid-19 chez les Américains entièrement vaccinés et sur l’efficacité des rappels de vaccins pour les 18 à 49 ans.

“Notre infrastructure de santé publique dans le pays n’était pas à la hauteur pour gérer cette pandémie”, Walensky a déclaré mercredi à CBS News. Elle a ajouté, “Nous avons appris de dures leçons au cours des trois dernières années, et dans ce cadre, c’est ma responsabilité, c’est la responsabilité de l’agence, d’apprendre de ces leçons et de faire mieux.”

Le CDC a également suscité des critiques pour sa gestion de l’épidémie de monkeypox. Le plan de réorganisation, qui nécessitera l’approbation des plus hauts gradés de l’administration du président Joe Biden, vise à informer le public plus rapidement et à parler des problèmes de santé dans un anglais simple plutôt que dans un jargon scientifique.

Walensky prévoit également de rationaliser le CDC, avec moins de couches hiérarchiques, et de développer une main-d’œuvre plus agile qui est prête à répondre aux crises. “Nous avons besoin d’avoir des forces spéciales, si vous voulez, à déployer en temps de pandémie”, dit-elle.

Les plans prévoient également la création d’un nouveau bureau pour promouvoir “l’équité dans les soins de santé” bien que Walensky n’ait pas précisé comment cela améliorerait la réponse à la pandémie.