Le CDC accorde plus de 3 milliards de dollars aux services de santé des États-Unis

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis se dispersent 3,2 milliards de dollars aux services de santé des États et locaux pour renforcer les initiatives de santé publique, a déclaré l’agence mardi. Aux États-Unis, tout le monde vit dans une juridiction qui recevra un financement, a déclaré le CDC.

Citant la pression exercée sur les services de santé locaux par la pandémie de COVID-19, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que l’argent donnera aux petites agences le “financement et la flexibilité essentiels pour construire et renforcer les effectifs et les infrastructures de santé publique du pays”.

“Nous les rencontrons là où ils se trouvent et leur faisons confiance pour savoir ce qui fonctionne le mieux pour leurs communautés”, a déclaré Walensky dans un communiqué de presse.

Sur les 3,2 milliards de dollars accordés par le CDC, 3 milliards de dollars ont été inclus dans le Plan de sauvetage américainannoncé par l’administration du président Joe Biden en mai 2021. Les principaux objectifs ou stratégie du programme de subventions, comme mis en place par le CDCsont à :

Recruter et former des agents de santé publique, accroître la diversité parmi les agents de santé et augmenter la taille globale de la main-d’œuvre, qui a pris un coup dur ces dernières années.

Renforcer les fondations des systèmes de santé publique en améliorant l’organisation et les processus.

Créer une infrastructure de données plus efficace, y compris le partage de données, et accroître la disponibilité et l’utilisation des données de santé publique.

Destinataires de 3,14 milliards de dollars de la subvention comprennent 107 départements de santé à travers les États-Unis, dans huit États ou territoires librement associés et dans 48 grandes localités (villes ou comtés à forte population). Trois organisations nationales – y compris l’Association of State and Territorial Health Officials, le National Network of Public Health Institutes et le Public Health Accreditation Board – recevront les 65 millions de dollars restants.

Il y a un pénurie critique de travailleurs de la santé aux Etats-Unis. Une grande partie de l’argent est destinée au recrutement et à la formation de professionnels de la santé en première ligne de la santé publique, notamment des épidémiologistes, des traceurs de contacts, des analystes de données et des agents de santé communautaires.

En fonction des “crédits futurs”, a déclaré le CDC, il s’attend à récompenser millions de dollars de plus au cours de la période de subvention de cinq ans.

Pourquoi les services de santé locaux sont importants

Le CDC a été critiqué tout au long de la pandémie de COVID-19, en partie pour son retard parfois données sur les informations de santéet aussi pour le manque de clarté autour des raisons de son changement de direction. En août, Walensky a déclaré qu’un une refonte du CDC était nécessaire, y compris des temps de réponse améliorés aux urgences et des recommandations de santé plus faciles à comprendre. Mais certaines parties du système de surveillance de la sécurité et de l’efficacité du CDC ont été ignorées ou mal interprétées par le public, comme le système de notification des événements indésirables des vaccins du CDC, qui a été utilisé comme un principale source de désinformation sur les vaccins COVID.

Une recherche de banc enquête de début 2022 ont constaté que la confiance du public dans les experts médicaux ou les scientifiques était tombée en dessous des niveaux pré-pandémiques – en baisse avec la confiance dans d’autres groupes qui servent le public, élus et non élus. Un sondage de 2021 de la Harvard TH Chan School of Public Health a révélé que si 72 % des Américains pensent que les actions des agences de santé publique sont « extrêmement ou très importantes pour la santé de la nation », ils font plus confiance aux médecins, aux infirmières et aux travailleurs de la santé qu’aux institutions ou aux agences.

Services de Santé Locaux jouent un rôle important dans la santé communautaire, y compris en répondant aux maladies infectieuses comme le COVID, mais aussi en fournissant des soins préventifs comme des tests sanguins ou des dépistages à prix réduit ou gratuits. Les agents de santé des départements d’État ou locaux sont également souvent mieux placés pour répondre aux questions des patients et les aider à travailler dans le cadre des déterminants sociaux spécifiques de la santé auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils reçoivent des soins de santé adéquats. Pour cette raison, ils peuvent également fournir des voix de confiance sur des sujets de santé.

Mais bien que le financement du CDC soit un gros investissement dans la santé publiqueles petites organisations de base qui travaillent au sein des communautés manquent peut-être encore des fonds nécessaires pour fournir des soins de santé de qualité.

“Souvent, les flux de financement ont des noms qui disent” communauté “, ” organisations communautaires ” ou ” agents de santé communautaires “, mais le financement va souvent aux États et ne finit pas par aider au niveau local. “, Denise Smith, directrice exécutive de l’Association nationale des agents de santé communautaires, Raconté CNN dans un reportage sur les fonds publics de santé.

Le CDC a déclaré qu’il appréciait l’importante contribution apportée par les groupes de base locaux et que dans le passé, les services de santé des États et locaux avaient sous-attribué un financement du CDC à ces groupes, comme l’a rapporté CNN.

Le CDC n’a pas immédiatement répondu à CNET pour des commentaires supplémentaires en dehors des heures normales de bureau.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.