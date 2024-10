Le CDC abaisse l’âge du premier vaccin antipneumococcique à 50 ans | Santé

Points clés à retenir

Le CDC a abaissé mercredi l’âge recommandé pour un premier vaccin antipneumococcique à 50 ans, contre 65 ans auparavant.

Le vaccin protège contre diverses maladies bactériennes telles que la pneumonie, la méningite et les otites.

Il existe plusieurs types de vaccins disponibles pour les Américains

JEUDI 24 octobre 2024 (HealthDay News) — Le premier âge recommandé auquel les Américains devraient recevoir le vaccin antipneumococcique a été abaissé de 65 à 50 ans, ont annoncé mercredi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

« Abaisser l’âge de la vaccination antipneumococcique donne à davantage d’adultes la possibilité de se protéger contre les maladies pneumococciques à un âge où le risque d’infection augmente considérablement », a déclaré le directeur du CDC. Dr Mandy Cohen a déclaré dans un communiqué de l’agence.

« Les bactéries pneumococciques peuvent provoquer des maladies graves, notamment pneumoniela méningite et les infections sanguines, et les personnes âgées courent un risque accru de maladie pneumococcique », a-t-elle expliqué.

Plus tôt hier, le comité consultatif du CDC avait déjà voté à 14 voix contre 1 en faveur d’un abaissement de l’âge de vaccination, et Cohen a approuvé cette décision peu de temps après.

Recommandations antérieures avait conseillé le vaccin antipneumococcique pour deux groupes d’âge vulnérables : les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus. Il est également conseillé aux personnes d’autres âges souffrant de certains problèmes de santé de se faire vacciner.

La maladie pneumococcique est causée par Streptococcus pneumoniae et les formes apparentées de bactéries pneumocoques.

« On estime que plus de 150 000 hospitalisations dues à une pneumonie à pneumocoque surviennent chaque année aux États-Unis et il a été démontré que cela complique l’infection grippale », selon le CDC.

« Les pneumocoques sont la cause bactérienne la plus courante de pneumonie infantile, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans », a noté l’agence. « Chez les adultes, les pneumocoques représentent 10 à 30 % des pneumonies communautaires adultes. »

Le tout premier vaccin antipneumococcique a été autorisé aux États-Unis en 1977.

Selon le Presse associéeil existe quatre types de vaccins antipneumococciques disponibles pour les Américains, notamment Capvaxiffabriqué par Merck, qui peut coûter environ 300 dollars la dose et protège contre 21 types de pneumocoques, soit huit de plus que les autres vaccins.

Le comité consultatif du CDC a noté que la maladie pneumococcique a tendance à apparaître plus tôt chez les Noirs américains – entre 55 et 59 ans – par rapport aux Blancs. Cela faisait partie du raisonnement des experts selon lequel l’âge de la première vaccination devrait être abaissé, le PA signalé.

Il est possible que des injections de rappel du vaccin soient nécessaires environ 15 ans après la première injection.

